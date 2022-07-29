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Bahçelievler’de ölü doğduğunu iddia ettiği bebeğini çöpe atmıştı! İfadesi ortaya çıktı

#Bahçelievler#Bebek#Çöp
Bahçelievler’de ölü doğduğunu iddia ettiği bebeğini çöpe atmıştı İfadesi ortaya çıktı

Bahçelievler’de ölü doğduğunu iddia ettiği bebeğini çöpe atan ve olay sonrası tutuklanan kadının ifadesi ortaya çıktı. Anne V.S.K. ifadesinde "Ben öldürmedim, ölü doğdu, nefes alıp kendine gelmesini bekledim ancak gelmedi. Ben de o şekilde görünce korktum. Çok ince bir bebekti, panikleyip poşete koydum" ifadelerini kullandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 22 Temmuz'da Bahçelievler Çobançeşme Mahallesi'ndeki adreste bir kadının evinde doğum yaptığı ve ölü doğan bebeğini gömdüğünü iddiası üzerine harekete geçmişti. Olayın geçtiği iddia edilen eve gelen polis ekipleri, V.S.K. isimli kadının bilgisine başvurmuştu. V.S.K., 1 gün önce ailesinden gizli bir şekilde banyoda doğum yaptığını ve ölü doğduğunu iddia ettiği bebeğini gece 01.00 sıralarında çöp poşeti içerisinde çöp konteynerine bıraktığını itiraf etmişti.

Ölü doğduğunu iddia ettiği bebeğini çöpe atan kadın tutuklandı
daha fazla video içinÖlü doğduğunu iddia ettiği bebeğini çöpe atan kadın tutuklandı

V.S.K., 2021 yılının Kasım ayında tanıştığı O.U. isimli şahsın cinsel saldırısına uğradığını ve hamile kaldığını ailesinden gizlediğini söylemişti. Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, V.S.K.’nın söylediği saatte elindeki bir poşeti çöp konteynerine bıraktığını tespit etmişti.

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Araştırmasını sürdüren polis ekipleri, ölü doğduğu iddia edilen bebeği bırakıldığı yerden aldığı değerlendirilen çöp kamyonunun boşaltım yaptığı atık merkezini de belirlemişti. Atık merkezinde yapılan aramalarda herhangi bir bebek cesedine ulaşılamamıştı. Çalışmaların devamında V.S.K.’nın ‘cinsel saldırı’ iddiası üzerine O.U. isimli şüpheli şahıs, Bayrampaşa'da yakalanarak gözaltına alınmıştı. O.U. ‘cinsel saldırı’ suçundan hakkında yapılan işlemlerin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakılırken, V.S.K. ise ‘kendini savunamayacak yakın akrabayı öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: NEFES ALMIYORDU

Cinsel saldırıya uğradığını ve hamile kalması sonucu çocuğunu Bahçelievler’de ölü doğurduğunu iddia eden bebeğini poşete koyarak çöpe attığı belirlenen kadının ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli V.S.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği’nde verdiği ifadesinde “Ben öldürmedim, kendisi ölü doğdu. Nefes almıyordu, nefes alıp kendine gelmesini bekledim ancak kendine gelmedi. Ben de o şekilde görünce korktum. Çok ince bir bebekti, panikleyip poşete koydum” dedi.

Şüphelinin avukatı ise müvekkilinin tecavüze uğradığını onun şokunu atlatmadan hamile olduğunu öğrendiğini savunarak, “Ailesine söyleyemedi. Şok içindedir, doğum sonrası oluşacak sağlık sorunları nedeni ile öncelikle serbest bırakılmasını aksi halde adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep ederiz” dedi. 

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#Bahçelievler#Bebek#Çöp

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