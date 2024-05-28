Bahçelievler'de motosikletli 2 kişi kafeye silahlı saldırı düzenledi: 2 yaralı

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Hürriyet Mahallesi, Hürriyet Caddesi'nde bulunan bir kafeye dün 18.45 sıralarında silahlı saldırı düzenlendi. İddiaya göre, plakası belirlenemeyen bir motosiklette bulunan iki kişi kafenin önüne gelerek silahla ateş etti. Açılan ateş sonucu kafenin önünde bulunan 2 kişi yaralanırken, şüpheliler geldikleri motosikletle kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

OLAY YERİNDE ÇOK SAYIDA KOVAN BULUNDU

Polis ekipleri olay yerinde yoğun güvenlik önlemleri alırken, kafe ve çevresinde yapılan incelemelerde çok sayıda kovan bulundu. Saldırı sırasında kafenin camlarına ve park halindeki bir minibüse mermi isabet ettiği belirlendi. Polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan şüphelilerin olay yerinden kaçtıkları anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, saldırının ardından vatandaşların kaçışması ve saldırganların motosikletle olay yerinden uzaklaştığı anlar görülüyor.