Bahçelievler'de bir binada patlama
İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde 14 katlı binanın 6. katında patlama oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olayda 2 kişinin dumandan etkilendi. 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay, Bahçelievler, Basın Sitesi Sokakta bulunan 14 katlı binanın boş olan 6. katında saat 16.30 sıralarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre dairede doğalgaz sızıntısı nedeniyle patlama oldu. Apartman sakinleri kendilerini dışarıya attı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, patlamanın ardından çıkan yangına müdahale ederek, söndürdü.
Olayda 2 kişinin dumandan etkilendi. 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.
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