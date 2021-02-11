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Gündem
Şahin BOZKURT - İlkay DİKİCİ - Mertcan ÖZTÜRK - DHA / AA
Haber Giriş: 11.02.2021 - 17:04 | Son Güncelleme:

Bahçelievler'de bir binada patlama

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İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde 14 katlı binanın 6. katında patlama oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olayda 2 kişinin dumandan etkilendi. 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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  • Bahçelievler’de korkutan patlama Ekipler sevk edildi
  • Bahçelievler’de korkutan patlama Ekipler sevk edildi
  • Bahçelievler’de korkutan patlama Ekipler sevk edildi
  • Bahçelievler’de korkutan patlama Ekipler sevk edildi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, Bahçelievler, Basın Sitesi Sokakta bulunan 14 katlı binanın boş olan 6. katında saat 16.30 sıralarında meydana geldi.

Bahçelievlerde bir binada patlama

Edinilen bilgiye göre dairede doğalgaz sızıntısı nedeniyle patlama oldu. Apartman sakinleri kendilerini dışarıya attı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, patlamanın ardından çıkan yangına müdahale ederek, söndürdü.

Bahçelievlerde bir binada patlama

Olayda 2 kişinin dumandan etkilendi. 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

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