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Bahçelievler'de korkunç olay! Polisten kaçıp saklandığı çatı katındaki daireden düşerek hayatını kaybetti

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#İstanbul#Bahçelievler#Çatı Katı
Bahçelievlerde korkunç olay Polisten kaçıp saklandığı çatı katındaki daireden düşerek hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2024 14:30

İstanbul Bahçelievler'de polisin kimlik sorduğu Suriyeli bir kişi kaçarak arkadaşlarının evine saklandı. Kaçan Suriyeli, henüz belirlenemeyen bir nedenle 3 katlı binanın çatı katından yola düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri üzerinden kimlik çıkmayan kişinin öldüğünü belirledi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Olay, Kocasinan Merkez Mahallesi'nde bir sokakta saat 11.00 sıralarında meydana geldi. 3 Suriyeli yolda yürüdüğü sırada polis ekipleri durumlarından şüphelenip kimlik sordu. 3 kişi bir anda kaçmaya başladı. Polis ekipleri 2 kişiyi kısa sürede yakaladı. 20'li yaşlardaki bir kişi ise kaçarak 3 katlı binanın çatı katına saklandı. Polis ekipleri de eve saklanan şüphelinin peşinden gitti ve çatı katındaki dairenin kapısını çaldı. Kaçan şüpheli henüz belirlenemeyen bir nedenle 3 katlı binanın çatı katından yola düştü. Polis, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri üzerinden kimlik çıkmayan kişinin öldüğünü belirledi.

Bakırköy Cumhuriyet Savcısı ile olay yeri inceleme ekipleri ceset üzerinde ve binada inceleme yaptı. İncelemelerin ardından ceset kimlik tespiti ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polisten kaçan kişinin saklandığı evde arkadaşlarının ikamet ettiği öğrenilirken polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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Bir mahalleli ise, "Arkadaşlarına 'Atlayan çocuk sizinle mi oturuyor' dedim. 'Yok, bu akşam geldi, denize gidecektik. Alışveriş için dışarıya çıkmıştık' dedi. Polisler bunlara kimlik sormuş. Buda koşa koşa eve geldi. Polis kapıyı çaldı herhalde oda kendini attı" diye konuştu.

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#İstanbul#Bahçelievler#Çatı Katı

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