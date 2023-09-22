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Bahçelievler'de korkunç kaza! Otomobil duvara çarptı: 4 kişi hayatını kaybetti

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#Trafik Kazası#Bahçelievler#Kaza
Bahçelievlerde korkunç kaza Otomobil duvara çarptı: 4 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2023 06:59

İstanbul Bahçelievler’de seyir halindeki otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, tramvay köprüsünün duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil geldiği yönün tersine dönerken 4 kişi otomobilde sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bir kişi yaralı olarak kurtarıldı, 3 kişi ise olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı şahıs ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza sonrası yapılan incelemelerde otomobilde 2 silah bulunduğu öğrenildi.

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Kaza, saat 03.45 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen sürücü, kullandığı 34 EPG 224 plakalı otomobil ile Mehmet Akif Caddesi'nde seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, köprünün beton bloğuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan Halil İbrahim Eşiyok, Uğur Tunç ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi bulundukları yerde sıkıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı 1 kişiyi ise ambulansla çevrede bulunan bir hastaneye kaldırdı. İsmi öğrenilemeyen yaralı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Bahçelievlerde korkunç kaza Otomobil duvara çarptı: 4 kişi hayatını kaybetti

OTOMOBİLDE 2 ADET TABANCA BULUNDU

Kaza yapan otomobilde inceleme yapan polis ekipleri, 2 adet tabancı buldu. Kaza sonrası ölen kişilerin cansız bedenleri cenaze araçlarıyla Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

'ARKADAŞLAR ÇOK HIZLI GELİYORLARDI'

Kazayı gören taksi şoförü Cihan Altun, "Arkadaşlar çok hızlı bir şekilde geliyorlardı. Şurada hafif tümsek var orda dengeyi kaybettiler. Duvara vurdular, direkt geldiler duvara vurdular. Biz de vatandaş olarak yardıma geldik. Otomobilde dört kişi vardı. Biz geldiğimizde vefat etmişlerdi. Dört kişilerdi birini ambulansa alıp götürdüler" dedi.

Öte yandan, kazanın hemen ardından yaşananlar seyir halindeki bir kamyon şoförünün çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, otomobilin köprünün beton bloğuna çarptığı ve yardım için duran araçların olduğu görülüyor.

Bahçelievlerde korkunç kaza Otomobil duvara çarptı: 4 kişi hayatını kaybetti

 

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#Trafik Kazası#Bahçelievler#Kaza

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