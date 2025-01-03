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Bahçelievler'de korkunç cinayeti! Ablasını defalarca bıçaklayarak öldürdü

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#İstanbul#Bahçelievler#Kadın Cinayeti
Bahçelievlerde korkunç cinayeti Ablasını defalarca bıçaklayarak öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2025 11:06

İstanbul Bahçelievler’de iddiaya göre erkek kardeş, açık giyindiği gerekçesiyle ablası T.F.'yi defalarca bıçakladı. Bıçaklı saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ağır yaralanan kadının hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde Perşembe sabah saatlerinde meydana geldi. F.F. (23) ablası T.F. (27) ile iddiaya göre açık giyindiği gerekçesiyle tartışmaya başladı. Tartışma giderek büyüdü ve F.F. eline aldığı bıçakla ablasını defalarca bıçakladı. Yere yığılan kadın ağır yaralandı. Saldırgan kardeş ise, polisi arayarak kendisini ihbar etti.

Polis ekipleri ağır yaralı kadın için olay yerine sağlık ekibi istedi. Sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı.

T.F. hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bıçaklı saldırgan ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

 

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#İstanbul#Bahçelievler#Kadın Cinayeti

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