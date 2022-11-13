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Bahçelievler'de konum ararken kapkaççılar hayatının şokunu yaşattı

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#İstanbul#Polis#Bahçelievler
Bahçelievlerde konum ararken kapkaççılar hayatının şokunu yaşattı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2022 10:01

İstanbul Bahçelievler'de motosikletteki iki kapkaççı, yolda yürüdüğü sırada Ahmetcan Suguti'nin elindeki cep telefonunu kaparak uzaklaştı. Kapkaç anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Yaşadıklarını anlatan Suguti, "Telefonumdan gideceğim yerin konumuna bakıyordum. Elimden hızlıca çekip, telefonu alarak kaçtılar" dedi.

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Olay, pazartesi günü saat 01.30 sıralarında, Fetih Caddesi'nde yaşandı. Motosikletle gelen iki kişi, caddede yürüyen Ahmetcan Suguti'nin elindeki telefonu kaparak uzaklaştı. Telefonu kaptıran Ahmetcan Suguti, polis merkezine giderek, şikayetçi oldu. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"GİDECEĞİM YERİN KONUMUNA BAKIYORDUM"

Yaşadıklarını anlatan Ahmetcan Suguti, "Sokakta yürürken telefonumdan gideceğim yerin konumuna bakıyordum. Önümden motosikletlinin geçtiğini gördüm, tam sokağın caddeyle bitişiğindeydim. Elimden hızlıca çekip telefonu alarak kaçtılar. Ara sokağa kadar kovaladım, tam sırtından yakalayıp yere düşürecekken, gaza basıp kaçıyorlar. Arkamı döndüğüm zaman zaten hissetmiştim, acaba ne olacak, adres mi soracaklar diye, düşündüm. Plakayı, yüzlerini göremedim. Telefonu aldıkları gibi ara sokakta kayboldular. Koşuyordum, motosiklet 250'lik güçlü bir motosikletti, bir süre sırtından tuttum ama yetişemedim" diye konuştu.

Bahçelievlerde konum ararken kapkaççılar hayatının şokunu yaşattı

KAPKAÇ ANI KAMERADA

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Kapkaç anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, motosikletteki iki kişinin, yoldaki yayanın elinden telefonu kapıp kaçtıkları yer alıyor.

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#İstanbul#Polis#Bahçelievler

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