Bahçelievler'de kolonlarında çatlaklar oluşan ve sallanan bina tahliye edildi

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Hürriyet Mahallesi Birlik 1 Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın sakinleri, sabah saatlerinde zemin katındaki kolon ve duvarlarında çatlaklar oluşan apartmanın sallandığını hissetti. Korkuya kapılan bina sakinleri, belediyeye ihbarda bulundu. İhbar üzerine gelen ekipler, binada oluşan çatlakların tehlikeli olduğunu değerlendirerek, binanın tahliyesine karar verdi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak 39 yıllık binayı kontrollü bir şekilde tahliye etti. Binada yaşayan 8 aileden 7'sinin yakınlarının yanında kalacağı, 1 ailenin ise otele yerleştirileceği öğrenildi. Tahliye edilen binanın kapısı mühürlendi.

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'DUVARLARDA ÇATLAMA VAR'

Yaşananları anlatan bina sakini Uğur Taşçı, “Alt kattan bir komşu bizi aradı, duvarlarda çatlama var. Biz de bir telaşla aşağıya indik, baktık ki gerçekten duvarlarda çatlama var. Sonra belediyeyi aradım bir mağduriyetimiz var dedim, belediye gelip baktı, binayı tahliye etmemizi söylediler, çıkardılar bizi. Böyle bir mağduriyetimiz var bakalım ne olacak" dedi.

'HERKES KOŞTURUYOR'

Sokaktaki başka bir binada yaşayan Müslüm Bayakır ise, “Binada çatlaklar varmış, belediye ekipleri gelip kontrol etmişler. Binanın tahliye edilmesi gerekiyormuş, hasar olduğu için ya da tehlikeli bir durum olduğu için. Bir can kaybı olmadan tahliye edilmesi bizim için iyi. İyi bir önlem almışlar, içinde insanlar varken çökmesi çok daha kötü olurdu bizim için, bir sürü çoluk çocuk vardı. Herkes dışarıya çıkıyor sağa sola tanıdıklarına gidiyor herkes koşturuyor, biz de kapı komşusuyuz soruyoruz yapabileceğimiz bir şey var mı diye, onun için bekliyoruz burada" şeklinde konuştu.