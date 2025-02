Bahçelievler'de İstanbul Havalimanı servisinde bagaj kavgası: Biz hamal değiliz

Haberin Devamı

Olay, dün saat 21.15 sıralarında D-100 Karayolu Bahçelievler Yenibosna mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Almanya'da ailesini ziyaret eden Ufuk Can, uçağa binerek İstanbul Havalimanı'na indi.

Buradan yolcu servisine binen Can, muavine bagajlarını teslim ederek Yenibosna'da inmek istediğini söyledi. Can ardından servise binerek yolculuk etmeye başladı.

Şirinevler'e gelindiğinde ise muavin araçtan inerek Can'ın bagajlarını vermek istedi. Ancak Can, Yenibosna'da ineceğini söylediğini belirtti. Muavinin bagajı Şirinevler'de inecek şekilde koyduğunu ve Yenibosna'yı geçtiklerini söylemesi üzerine tartışma çıktı.

'BİZ ÇALIŞANIZ HAMAL DEĞİLİZ'

Bunun üzerine aracın ön kısmına yönelen Ufuk Can ile şoför arasında arbede yaşandı. Can, “Keyfine göre istediğin yerde beni indiremezsin" derken, muavin ise onu arkasından ittirdi. Bu duruma sinirlenen Can, “Çalışan mısın nesin sen" derken, yerinden kalkan şoför ise “Biz çalışanız, hamal değiliz" sözleriyle karşılık verdi. Kavga vatandaşların araya girmesiyle noktalanırken, bagajlarını alan Ufuk Can araçtan inerek ayrıldı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)