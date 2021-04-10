MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBahçelievler'de iş yerinden telefon hırsızlığı kamerada
GeriGündem Bahçelievler'de iş yerinden telefon hırsızlığı kamerada
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 10.04.2021 - 12:42 | Son Güncelleme:

Bahçelievler'de iş yerinden telefon hırsızlığı kamerada

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bahçelievler'de iş yerinden telefon hırsızlığı kamerada

BAHÇELİEVLER'de, iki şüpheli iş yerinden telefon çaldı. Şüphelilerden birinin gözcülük yaptığı, diğerinin ise masa üzerinde duran cep telefonunu çaldığı anlar kameralara yansıdı.

Bahçelievlerde iş yerinden telefon hırsızlığı kamerada
Olay, 7 Nisan Çarşamba Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi'ndeki iş yerinde meydana geldi. Kimliği henüz öğrenilemeyen iki kişi, önünden geçtikleri iş yerinde masanın üzerinde duran cep telefonunu fark etti. Biri gözcülük yaparken, diğeri açık olan kapıdan içeri girip, çalışanların içeride iş başında olduğu sırada, cep telefonunu çaldı. Şüpheli, dışarıda gözcülük yapan arkadaşıyla birlikte olay yerinden uzaklaştı. İşyeri sahibi Mine U., gelip masasına oturduğunda telefonunun yerinde olmadığını fark etti. Bir süre arayıp bulamayınca iş yerinin kamera kayıtlarını kontrol eden Mine U., telefonunun çalındığını anladı. Hırsızlık anları kameralara yansıdı.
Bahçelievlerde iş yerinden telefon hırsızlığı kamerada
"HIRSIZLARI YAKALADIK AMA ELİMİZDEN SON ANDA KAÇTILAR"

İş yeri çalışanlarından Volkan Kaya, "İki kişi geliyorlar, bir kişi dışarıda bekliyor, ikincisi içeri giriyor. Yan tarafta üç kişi var, burasının boş olduğunu görüyor. Tek seferde telefonu alıp, çıkıp, gidiyor. Hırsızlığın olduğu gün aradık yarım saat sonra hırsızları yakaladık ama elimizden son anda kaçtılar. Telefonun değeri 9 bin liraydı" dedi.

Bahçelievlerde iş yerinden telefon hırsızlığı kamerada

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi