Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bahçelievler'de inşaatta şüpheli ölüm!

Güncelleme Tarihi:

#İSTANBUL#Bahçelievler#Polis
Bahçelievlerde inşaatta şüpheli ölüm
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2023 10:16

İstanbul Bahçelievler'de inşaatta çalışan Tuncer Deli, mesai bitişinde başına aldığı darbe sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Tuncer Deli hastanede hayatını kaybederken, olayı şüpheli olarak değerlendiren polis ekipleri, 1 kişiyi gözaltına aldı.

Haberin Devamı

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde 5 katlı binanın inşaatında meydana geldi. İddiaya göre, inşaatta demir ustası olarak çalışan 58 yaşındaki Tuncer Deli, mesaisini bitirdikten sonra binadan ayrılmaya hazırlanıyordu. Tuncer Deli binadan çıkacağı sırada henüz bilinmeyen nedenle başına darbe aldı. Çevredekilere "Erkan abi yetiş" şeklinde yardım çığlığı atan Deli, yardıma gelenler tarafından başından yaralı olarak bulundu. Yaralı işçi için olay yerine sağlık ekibi çağrıldı. Adrese gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra hastaneye kaldırılan Tuncer Deli, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

POLİS 1 KİŞİYİ GÖZALTINA ALDI

İnşaat işçisinin hastanede hayatını kaybetmesi üzerine olay yerine gelen POLİS, inşaatta inceleme yaptı. Tuncer Deli'nin nasıl darbe aldığını belirlemeye çalışan ekipler, cinayet ihtimalini de değerlendirerek olay sırasında inşaatta çalışan Murat K.'yi şüpheli olarak gözaltına aldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Haberin Devamı

Tuncer Deli'nin yardım çığlıklarına koşan esnaf Saffet Yardımcı, "İnşaattan ses geldi, 'Erkan abi yetiş yetiş' diye bir ses. Feryat figan bir ses olunca biz de inşaatın kapısına doğru yöneldik. İnşaatta çalışanlar da vardı orada. Çalışan arkadaşın, ambulans çağırmaya niyetli olan arkadaşın telefon konuşmasına şahit oldum, adresi söylemesine yardımcı oldum"

Haberle ilgili daha fazlası:
#İSTANBUL#Bahçelievler#Polis

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden kilomla dalga geçiyor

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden kilomla dalga geçiyor?

#Kilo Problemi
BİR SORUDAN FAZLASI | Anneler Günü’nde hediye olarak ev eşyası alınır mı

BİR SORUDAN FAZLASI | Anneler Günü’nde hediye olarak ev eşyası alınır mı?

#Anneler Günü
Lösemiye yakalandı, bir bebeğin kordon kanı ile iyileşti… ‘80’den fazla hastalığın tedavisinde kullanıyor’

Lösemiye yakalandı, bir bebeğin kordon kanı ile iyileşti… ‘80’den fazla hastalığın tedavisinde kullanıyor’

#Kordon Kanı