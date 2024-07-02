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Bahçelievler'de iğrenç olay! Uyarılınca ‘karışmayın’ dedi, mahalleli darbetti

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#İSTANBUL#Bahçelievler#Sapık
Bahçelievlerde iğrenç olay Uyarılınca ‘karışmayın’ dedi, mahalleli darbetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2024 14:03

İstanbul Bahçelievler'de parktaki kadına bakarak mastürbasyon yapan şüpheliyi mahalleli darbetti. O anlar kameraya yansıdı. Şüpheliyi darbeden gençlerden Hasan Hüseyin, 'Adamı o şekilde görünce dayanamadık çıktık, adamı dövdük. Adamı uyardık, 'Sen ne yapıyorsun' dedik, adam da bize, 'Karışmayın' dedi.' ifadelerini kullandı.

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Olay, dün gece saatlerinde Şirinevler Mahallesi'nde bulunan bir çocuk parkında meydana geldi. İddiaya göre, bir kadın çocuğu parkta oynarken kendisi de bankta oturarak çocuğunu izledi. O sırada kadının arkasına geçen bir kişi yerde çimlere uzanarak mastürbasyon yapmaya başladı. Şüphelinin kadına bakarak mastürbasyon yaptığını gören mahalleli, önce telefonla şüpheliyi kaydetti. Parktaki kadının gitmesinin ardından mahalleli şüphelinin yanına gittiler. Ardından gençler tarafından tekme tokat darbedilen şüpheli koşarak olay yerinden ayrıldı. O anlar kameraya yansıdı.

Bahçelievlerde iğrenç olay Uyarılınca ‘karışmayın’ dedi, mahalleli darbetti

KENDİSİNİ UYARAN GENÇLERE 'KARIŞMAYIN' DEDİ

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Bölge sakini Hasan Hüseyin, “Biz burada çalıştığımız iş yerinde temizlik yapıyorduk, kadın bankta otururken adam sapıkça hareketler yaptı. Bizde adamı o şekilde görünce dayanamadık çıktık, adamı dövdük kadında gitti. Adamı uyardık, 'Sen ne yapıyorsun' dedik, adamda bize, 'Karışmayın' dedi "diye konuştu.

Bahçelievlerde iğrenç olay Uyarılınca ‘karışmayın’ dedi, mahalleli darbetti

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#İSTANBUL#Bahçelievler#Sapık

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