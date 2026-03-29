Bahçelievler'de hurdalıktan yükselen alevler binalara sıçradı

#Bahçelievler#Hurdalık#Yangın
Bahçelievlerde hurdalıktan yükselen alevler binalara sıçradı
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2026 22:49

Bahçelievler'de hurdalıktan yükselen alevler kısa sürede büyüyerek yandaki 3 katlı binaya sıçradı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Merkez Mahallesi Türkgücü Sokak'taki hurda malzemelerin bulunduğu depoda çıktı. Hurdalıktan henüz bilinmeyen nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüyerek yandaki 3 katlı binaya sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Alevler, itfaiye tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

 

#Bahçelievler#Hurdalık#Yangın

