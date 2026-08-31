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Bahçelievler'de hırsızlık için girdikleri boş binanın asansör boşluğunda 3 aylık ceset buldular

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#Bahçelievler#Hırsızlık#Ceset Bulma
Bahçelievlerde hırsızlık için girdikleri boş binanın asansör boşluğunda 3 aylık ceset buldular
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2026 10:51

İstanbul Bahçelievler'de hırsızlık amacıyla mahkemelik olduğu için boş duran bir binaya giren şüpheli, asansör boşluğundaki su birikintisinde yaklaşık 3 aylık olduğu değerlendirilen bir erkek cesedi buldu. İtfaiyenin suyu tahliye etmesinin ardından saatler sonra çıkarılan ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, 112'yi arayarak ihbarda bulunan 2 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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Olay, 24 Ağustos Pazartesi günü saat 22.35 sıralarında Siyavuşpaşa Mahallesi'nde bulunan boş bir binada meydana geldi. İddiaya göre, inşaatı tamamlandığı halde yandaki boş arsanın sahibiyle anlaşmazlık yaşayan bina sahibi mahkemelik oldu. Yandaki arsanın sınırını ihlal ettiği tespit edilen binanın yapımı mahkeme kararıyla durduruldu. Binanın uzun süredir boş olduğu öğrenildi.

Bahçelievlerde hırsızlık için girdikleri boş binanın asansör boşluğunda 3 aylık ceset buldular

HIRSIZLIK İCİN GİRDİLER; CESET BULDULAR

Hırsızlık için binaya giren A.E. (29), asansör boşluğundaki su birikintisi içerisinde yüzüstü hareketsiz halde yatan bir kişi olduğunu fark etti. A.E. durumu arkadaşı İ. A.’ya (41) bildirdi ardından da 112 Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Bahçelievlerde hırsızlık için girdikleri boş binanın asansör boşluğunda 3 aylık ceset buldular

SAATLER SONRA ÇIKARILDI

Binaya gelen sağlık ekipleri, asansör boşluğunda bulunan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cesedin vücut bütünlüğünün bozulmaması için ekipler, ilk önce asansör boşluğunda biriken suyu itfaiyenin yardımıyla tahliye etti. Ölen kişinin cenazesi bulunduğu yerden saatler sonra çıkarıldı.

Bahçelievlerde hırsızlık için girdikleri boş binanın asansör boşluğunda 3 aylık ceset buldular

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları ve Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından ceset, kesin ölüm nedeni ve kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Cesedi bulan A.E. ile arkadaşı İ.A. ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Bahçelievlerde hırsızlık için girdikleri boş binanın asansör boşluğunda 3 aylık ceset buldular

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'ÇÖZÜM BULUNMASI LAZIM'

Olayın yaşandığı sokakta oturan Gülay Gündüz, "Gece saat 23.00'te polisler geldi. Saat 02.30'a kadar ekipler tarafından çalışma yapıldı. Bodrum katında su birikintisi varmış. Onu boşalttılar, ardından ceset çıkarıldı. Bu binada uzun zamandır problemler yaşanıyor. Bir dönem kimsesizler gelip burada barındı. Ne kimse gelip oturabiliyor ne de yıkımı yapılıyor binanın. Bu tür sıkıntıların yaşanmaması için çözüm bulunması lazım. Sıkıntılar devam eder, bina bu şekilde durduğu sürece. Kim yardımcı olacaksa kimin yetkisi varsa buna bir çözüm bulunması lazım " diye konuştu.

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#Bahçelievler#Hırsızlık#Ceset Bulma

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