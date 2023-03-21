Bahçelievler'de hasar gören apartmanın duvarları onarıldı

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Cumhuriyet Mahallesi Ceylan Sokak'ta kentsel dönüşüm kapsamına alınan 44 yıllık 6 katlı binanın, 17 Mart Cuma günü yapılan yıkımı sırasında çökme meydana geldi.

Binanın yıkılması sırasında üzerine çöktüğü yanındaki 18 yıllık 6 katlı Albayrak Apartmanı'nın duvarlarında hasar meydana geldi.

Ölen ya da yaralanan olmazken bina tedbir amaçlı boşaltılmıştı. Katlarında hasar oluşan Albayrak Apartmanının duvarlarının yeniden örüldüğü görüldü. Apartmanın birinci katındaki dairenin hasar alan balkonu da yapıldıktan sonra, ev sahiplerine oturma izni verileceği öğrenildi. Yıkılan binanın ise enkaz kaldırma çalışmaları ise devam ediyor.

"EV SAHİPLERİMİZ BİRKAÇ GÜN İÇİNDE DAİRELERİNE KAVUŞACAK"

Hasar alan binanın sahibi Mahmut Albayrak, "Mağdur olan ev sahiplerimiz birkaç gün içinde dairelerine kavuşacak. Yıkımı üstlenen firma, hasarlı duvarları yapıyor. Şu an herhangi bir problemimiz yok. Balkon yapılacak sadece, o da bugün veya yarın tamamlanır" dedi.