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Gündem
Murat SOLAK - Cemal YURTTAŞ / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 23.03.2021 - 12:14 | Son Güncelleme:

Bahçelievler'de hareketli dakikalar

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Bahçelievler'de hareketli dakikalar

BAHÇELİEVLER İzzet Çalışlar Caddesi'ndeki kuyumcuya gelen maskeli ve silahlı 2 şüpheli soygun girişiminde bulundu.

Bahçelievler İzzet Çalışlar Caddesi'ndeki kuyumcuya gelen maskeli ve silahlı 2 şüpheli soygun girişiminde bulundu. Şüpheliler kaçarken, yaşanan arbedede kuyumcuda bulunan 2 kişi silahla yaralandı. Yaralılar tedavi için hastaneye kaldırılırken, soygun girişiminde bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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