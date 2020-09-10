Bahçelievler'de denetimler artırıldı

İçişleri Bakanlığı’nca ülke genelinde, ‘sağlık için hepimiz için’ sloganı ile kapsamlı koronavirüs denetimleri bugün başladı. Bahçelievler Belediyesi de denetimi artırarak İlçe Kaymakamı Hakan Arıkan, Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır uygulamalarda yer aldı ve esnafları gezerek tedbiri elden bırakmamaları konusunda uyarılarda bulundular.

İlçedeki birçok esnafı ve işletmeciyi bizzat gezerek maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları yönünde uyarak Başkan Bahadır, özellikle maskesiz kimsenin işletmelerden içeri alınmaması gerektiğine vurgu yaptı. Birçok esnaf Başkan Bahadır dükkana girerken ateşini ölçtü ve dezenfektan ikram etti.

“ESNAFLAR NEREDEYSE BÜTÜN KURALLARA UYUYOR”

Başkan Bahadır ise denetimin ardından yaptığı değerlendirmede, “Her hafta ağırlıklı bir şekilde denetim yapıyoruz. Bugün zaten tüm Türkiye’de yoğun bir tarama var. Bizde esnaf arkadaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Burada eğer vatandaşlarımızın unutkanlıkları varsa önlemlerle alakalı onları hatırlatmak ve kendi sağlıkları, ailelerinin sağlıkları, toplum sağlığı açısından esnaflarında ticaretlerinin ve ekonomilerinin devam etmesi açısından önlemlerin önemli olduğunu hatırlatıyoruz. Şu anda görünen o ki durum oldukça iyi. Esnaflar neredeyse bütün kurallara uyuyor. Bir pastanede sosyal mesafe ile alakalı yakın masalar vardı, bizde uyarılarımızı yaptık ve düzenleme yaptılar” diye konuştu.