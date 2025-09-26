×
Bahçelievler'de dehşet anları! 16 yaşındaki kız çocuğu ile annesi bir kişiyi bıçaklayarak öldürdü... 'Tecavüz etti diye bağırıyordu'

#Bahçelievler#Cinayet#Bıçaklı Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2025 15:31

İstanbul Bahçelievler’de 16 yaşındaki D.Ç. isimli kız çocuğu ile annesi G.Ç. (51), tartıştıkları R.H.'yi (25) ve kavgayı ayırmaya çalışan İ.G.'yi(34) bıçakladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan R.H., hayatını kaybetti. Anne ile kızı polis tarafından gözaltına alındı. Öte yandan olayın görgü tanığı, "Bir kız, 'Tecavüz etti' diye bağırıyordu. Bıçağı elinden almaya çalıştık ama savurdu her yere. Savurunca da kimse yanaşamadı" diye konuştu.

Olay saat 14.30 sıralarında Şirinevler Mahallesi Mithatpaşa 1 Caddesi'nde meydana geldi. 16 yaşındaki D.Ç. isimli kız çocuğu ile annesi G.Ç., caddede karşılaştıkları R.H. ile bir süre konuştuktan sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine D.Ç. ve annesi G.Ç., yanlarındaki bıçak ile R.H.'yi bıçakladı.

Bu sırada olayı görerek, araya girmeye çalışan İ.G. isimli kişi de bıçakla yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, yaralanan R.H. ve İ.G.'yi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Ağır yaralı olan R.H., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, D.Ç. ve annesi G.Ç.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRGÜ TANIĞI: BİR KIZ, 'TECAVÜZ ETTİ' DİYE BAĞIRIYORDU

Olayı gören esnaf Serkan Ç., "Çalışıyorduk yukarıda. Burada bağrışmaları duyduk. Bir tane çocuk kaçıyordu. Adam onu yakaladı burada, 1 adam 2 kadın. 'Tecavüz etti' diye bağırıyorlardı. Adam kafasına sopayla vurdu. Sonra da çocuk kaçayım derken çimenliklere düştü. Çimenliklere düştüğü sırada 17-18 yaşlarında bir kız, 'Tecavüz etti' diye bağırıyordu. O sırada 8-10 tane bıçak sapladı. Bıçağı elinden almaya çalıştık ama savurdu her yere. Savurunca da kimse yanaşamadı. Büyük ihtimalle çocuk ölmüş olabilir" dedi.

