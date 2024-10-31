Bahçelievler'de dehşet! Miras yüzünden ağabeyini çekiçle kafasına vurarak öldürdü

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Olay, Çobançeşme Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde bulunan 6 katlı binanın 3. katındaki dairede 27 Ekim Pazar günü meydana geldi. Harun Can (39) sabah saatlerinde polis merkezine giderek aynı evde yaşadığı abisi Kenan Can'ı (45) ölü olarak bulduğunu söyledi.

Olay yerine giden polis ekipleri odasında hareketsiz yatan Kenan Can'ın öldüğünü ve kafasında darbe izleri olduğunu fark etti. Harun Can, polis sorgusunda çelişkili ifadeler vermesi üzerine gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen Harun Can, ağabeyini çekiçle kafasına vurarak öldürdüğünü ve cinayeti de Kayseri'deki babalarında kalan tarla yüzünden işlediğini itiraf etti.

Miras yüzünden ağabeyini kafasına vurarak öldüren Harun Can çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.