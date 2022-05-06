Bahçelievler'de dehşet anları! Sinsice takip etti

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Olay, Çarşamba akşamı saat 20.50'de Bahçelievler Siyavuşpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Market alışverişini tamamlayan Tülay Kara, aynı cadde üzerindeki evinin yolunu tuttu. Kara, apartman girişine geldiğinde daha önce tanımadığı biri arkasından koştu ve saldırdı. Kara, birinin kendisini taciz etmeye çalıştığını fark edince bağırmaya başladı. Saldırgan Kara'yı bir süre yerde sürükledikten sonra boynundan bıçaklayıp kaçtı. Olaydan sonra Tülay Kara, yakınlarının ve komşularının yardımıyla hastaneye kaldırılırken, saldırgandan şikayetçi oldu.



Şikayet üzerine olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, çevredeki işyerlerine ait güvenlik kameralarını inceledi.





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Görüntülerden eşkali belirlenen Abdullah D. Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmayla yakalanarak gözaltına alındı. Abdullah D. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tülay Kara'nın alışveriş yaptığı marketin sahibi Serkan Doğan "Tanıdığımız, sevdiğimiz bir ablamız. Buraya geldi alışverişini yaptı ve evine gitti. Kameradan izledik, kadın çıktıktan sonra saldırgan dükkanın önüne geliyor, oyalanıyor. Sonra abla eve doğru giderken peşine düşüyor. Aabla apartmana girdikten sonra da saldırıyor" dedi.

Öte yandan şüphelinin Tülay Kara'yı takip ettiği anlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde şüpheli Abdullah D.'nin önce kadının nereye gideceğini gözlemlediği, daha sonra kadının marketten çıkmak için bir süre oyalandığı, Kara marketten çıkıp binaya yöneldiğinde ise peşinden gittiği görülüyor.