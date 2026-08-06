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Bahçelievler'de çöken binanın yanındaki riskli binanın yıkımına başlandı

Güncelleme Tarihi:

#Bahçelievler#Bina Yıkımı#Kentsel Dönüşüm
Bahçelievlerde çöken binanın yanındaki riskli binanın yıkımına başlandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2026 09:20

Bahçelievler'de tedbir amaçlı boşaltılan ve kendiliğinden çöken 4 katlı binanın yanında riskli görülen diğer binanın yıkımına başlandı.

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Yenibosna Merkez Mahallesi Taşova Sokak'ta dün kendiliğinden yıkılan 4 katlı binanın yanında bulunan ve çökme anında hasar gören kentsel dönüşüm kapsamındaki boş bina için yıkım kararı verildi.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı sokakta polis, itfaiye, AFAD, UMKE, sağlık ve zabıta ekipleri hazır bulundu.

Yıkıma başlayan ekipler, çalışmaların olduğu alana çıkan sokakları yaya ve araç girişine kapattı.

Bir yandan iş makineleriyle yıkım yapılırken diğer taraftan enkaza su püskürtüldü.

Kentsel dönüşüm kapsamında daha önce boşaltılan binanın kontrollü yıkımı esnasında çevredeki bazı binalarda oturanlar da tedbiren tahliye edildi.

Bahçelievlerde çöken binanın yanındaki riskli binanın yıkımına başlandı

NE OLMUŞTU?

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Yenibosna Merkez Mahallesi Taşova Sokak'ta, 1988 yılında yapılan, 22 daire ve 3 dükkan bulunan binanın önceki gün kolonlarından ses geldiği yönünde yapılan ihbar üzerine belediye ekiplerince boşaltılan 4 katlı binada henüz bilinmeyen nedenle çökme olmuş, enkazda mahsur kalan olup olmadığının belirlenmesi amacıyla köpeklerle arama yapılmış ve çökme anında yan tarafında bulunan boş bina da hasar görmüştü.

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#Bahçelievler#Bina Yıkımı #Kentsel Dönüşüm

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