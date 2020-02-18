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Cemil ÖZDEMİR - Murat SOLAK - DHA
Haber Giriş: 18.02.2020 - 16:56,Son Güncelleme:/

Bahçelievler'de çöken binanın bir gün önce çekilen fotoğrafları ortaya çıktı

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Bahçelievler'de çöken binanın bir gün önce çekilen fotoğrafları ortaya çıktı

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde 7 katlı binanın çökmeden bir gün önce çekilen kolon ve kirişlerinin fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğraflarda kolon ve kirişlerdeki büyük hasar dikkat çekiyor.

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  • Bahçelievlerde çöken binanın bir gün önce çekilen fotoğrafları
  • Bahçelievlerde çöken binanın bir gün önce çekilen fotoğrafları
  • Bahçelievlerde çöken binanın bir gün önce çekilen fotoğrafları
  • Bahçelievlerde çöken binanın bir gün önce çekilen fotoğrafları
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Siyavuşpaşa Mahallesi Emek Caddesi'nde bulunan 7 katlı bina geçtiğimiz cuma günü büyük bir gürültü ile çöktü. Çökme sonucu bir kişi yaralanırken çevredeki binalarda hasar oluştu. Bir ay önce boşalttığını belirtilen binanın çökmeden bir gün önce bodrum katında çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı. Kolon ve kirişlerdeki büyük hasar dikkat çekiyor. Betonu dökülen kolon ve kirişlerde demirlerin de yamulduğu görülüyor. Fotoğrafların çekilmesinin bir gün sonra saatler 14.44'ü gösterdiğinde 7 katlı Hacı Temur Apartmanı büyük bir gürültüyle çöktü. Belediyeden yapılan açıklamada ise binanın çökmeden bir gün sonra yıkılacağı kaydedildi.

Son dakika: İstanbul Bahçelievler'de bir bina çöktü
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