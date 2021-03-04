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Gündem
DHA
Haber Giriş: 04.03.2021 - 11:04 | Son Güncelleme:

Bahçelievler'de çaldığı klimayı sırtlayıp götürürken polise yakalandı

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Bahçelievler'de çaldığı klimayı sırtlayıp götürürken polise yakalandı

İstanbul Bahçelievler'de çaldığı klimayı sırtlayarak götürülen kişi, yakalandı. Şüphelinin klimayı sırtlayıp götürdüğü anlar kameraya yansıdı.

Hürriyet Mahallesi'nde çaldığı klimayı sırtına alıp götüren kişi, şüphe üzerine polis ekiplerince durduruldu. Yapılan incelemede S.K. (36) isimli şüphelinin klimayı çaldığı belirlenince gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Şüphelinin klimayı bir kişinin yardımıyla sırtlayıp götürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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