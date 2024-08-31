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Bahçelievler'de caddede yürüyen 3 kişiye silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

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#Bahçelievler#Silahlı Saldırı#Kocasinan
Bahçelievlerde caddede yürüyen 3 kişiye silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2024 04:38

Bahçelievler Kocasinan'da, caddede yürüyen 3 kişiye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden kişinin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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Olay, saat 00.00 sıralarında Merkez Mahallesi, Mahmutbey Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde yürüyen ve ismi öğrenilemeyen 3 kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda kurşunların isabet ettiği 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 1 kişi ayağından yaralandı, 1 kişi ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaralıyı olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırırken polis, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Hayatını kaybeden kişinin yakınları olayın yaşandığı yerde sinir krizi geçirirken, cenaze morga kaldırıldı. Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinde çok sayıda boş kovan bulunurken, polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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#Bahçelievler#Silahlı Saldırı#Kocasinan

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