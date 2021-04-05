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Burçak BOZKUŞ - Feridun AÇIKGÖZ / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 05.04.2021 - 14:41 | Son Güncelleme:

Bahçelievler'de binanın çatısı alev alev yandı

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Bahçelievler'de binanın çatısı alev alev yandı

Bahçelievler'de, 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı.

Bahçelievler Zafer Mahallesi Kaptan Sokak'taki 5 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Yangın nedeniyle binada oturanlar hızla dışarı çıktı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etmeye başladı, kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının olduğu sokak geçici bir süreyle yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Kimsenin yaralanmadığı yangında çatıda hasar meydana geldi.

Binanın giriş katında oturan Mevlide Aşkın, “Yeni geldim bir de baktım her taraf batmış. Çatı katında olmuş. Ben giriş katında oturuyorum. Sebebini hala öğrenemedim. Gelen suyu dışarıya çıkarmaya çalışıyorum ben de. İyi ki kimseye bir şey olmadı. Buna şükür" dedi.

Bahçelievlerde binanın çatısı alev alev yandı

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