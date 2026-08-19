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Bahçelievler’de bıçaklı kavga: Otomobilin üzerinde dövdüler

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#Bahçelievler Kavga#Otomobil Kavgası#Bıçaklı Saldırı
Bahçelievler’de bıçaklı kavga: Otomobilin üzerinde dövdüler
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2026 11:51

İstanbul Bahçelievler’de iki grup arasında çıkan, bıçak, tekme ve yumrukların kullanıldığı kavgada bir kişi otomobilin üzerinde darbedildi. Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan ve üzerlerinde bıçak ele geçirilen 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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Olay, 12 Ağustos Çarşamba günü saat 23.45 sıralarında Şirinevler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Bahçelievler’de bıçaklı kavga: Otomobilin üzerinde dövdüler

Taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırırken, kavga sırasında bazı kişilerin tişörtleri yırtıldı. Kavgada 1 kişi otomobilin üzerinde darbedilirken, bir kadın ise araya girerek tarafları ayırmaya çalıştı.

Bahçelievler’de bıçaklı kavga: Otomobilin üzerinde dövdüler

BIÇAK ELE GEÇİRİLDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale etti. Yapılan incelemelerde kavga sırasında bıçak kullanıldığı belirlendi. F.M.E., H.İ.U., B.B., M.T. ve M.Ö.U. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda bıçak ele geçirildi. Şikâyetçi ve şüpheli olarak haklarında işlem yapılan 5 kişi, emniyetten serbest bırakıldı.

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Bahçelievler’de bıçaklı kavga: Otomobilin üzerinde dövdüler

OTOMOBİLİN ÜZERİNDE DÖVDÜLER

Diğer yandan kavga çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki grubun birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı, bir kişinin otomobilin üzerinde dövüldüğü anlar görülüyor. Bir kadının tarafları araya girerek ayırmaya çalıştığı anlar da görüntülerde yer alıyor.

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#Bahçelievler Kavga#Otomobil Kavgası#Bıçaklı Saldırı

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