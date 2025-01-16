İstanbul'da 6 katlı bina yıkılırken bitişiğindeki apartman hasar gördü

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Olay, saat 16.00 sıralarında Soğanlı Mahallesi Çağatay 1 Sokak'ta meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamına alınan 6 katlı binanın yıkımı sırasında bitişiğinde bulunan 7 katlı binanın 3'üncü katındaki dairenin kolonları zarar gördü. Daire sakinlerinin uyarısıyla yıkım işlemi durdurulurken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Kolonları zarar gören bina tedbiren tahliye edilirken binada yaşayanlar belediyenin belirlediği otellere yerleştirildi. Mühürlenen binadan karot örneği alınacağı ve çıkacak sonuca göre karar verileceği öğrenildi.

'BİNA SALLANINCA PANİKLE HERKES TERK ETMEK ZORUNDA KALDI'

Mahalle sakini Kadir Ayyıldız "Bugün yıkıma başladılar, yıkarken de yan binanın kolonlarına hasar vermişler. 3'üncü katın kolonlarına zarar vermiş dolayısı binayı boşalttılar şu an beklemedeler. Bina olağanüstü salanmış, bina sallanınca panikle herkes terk etmek zorunda kaldı" ifadelerini kullandı.