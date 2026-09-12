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Bahçelievler'de 5 katlı binanın istinat duvarı çöktü, merdivenleri hasar gördü

Güncelleme Tarihi:

#Bahçelievler#İstinat Duvarı#Çökme
Bahçelievlerde 5 katlı binanın istinat duvarı çöktü, merdivenleri hasar gördü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2026 17:06

İstanbul Bahçelievler'de kentsel dönüşüm çalışması nedeniyle yapılan temel kazma çalışmaları sırasında yan taraftaki 5 katlı bir binanın istinat duvarı çökerken, merdivenleri de hasar gördü. Olayda ölen ve yaralanan olmazken binaya giriş çıkışların kontrollü olarak sağlandığı öğrenildi.

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Olay, saat 13.00 sıralarında Bahçelievler Merkez Mahallesi Erde Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kentsel dönüşüm çalışmaları nedeniyle yıkılan bir binanın temel kazma çalışmaları sırasında bitişikte 5 katlı apartmanın istinat duvarı çöktü.

Binanın merdivenlerinde de hasar yaşandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Binaya giriş çıkışlar güvenlik sebebiyle bir süre kapatıldı.

Yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından binaya giriş ve çıkışlar kontrollü olarak sağlanırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Bahçelievler#İstinat Duvarı#Çökme

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