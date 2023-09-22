Bahçelievler'de 4 kişi hayatını kaybetmişti! Korkunç kaza kamerada

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Kaza, saat 03.45 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen sürücü, kullandığı 34 EPG 224 plakalı otomobil ile Mehmet Akif Caddesi'nde seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, köprünün beton bloğuna çarptı. Kazada Uğur Tunç (33), Halil İbrahim Eşiyok (22), Emirhan Ünal (21) ve kimliği tespit edilemeyen 1 otomobilde sıkıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Halil İbrahim Eşiyok, Emirhan Ünal...

Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı 1 kişiyi ise ambulansla çevrede bulunan bir hastaneye kaldırdı. İsmi öğrenilemeyen yaralı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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OTOMOBİLDE 2 ADET TABANCA BULUNDU

Kaza yapan otomobilde inceleme yapan polis ekipleri, 2 adet tabanca ve uyuşturucu madde buldu. Kaza sonrası ölen kişilerin cansız bedenleri cenaze araçlarıyla Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hızla gelen otomobil köprünün beton bloğuna çarpıyor. (DHA)