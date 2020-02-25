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Gündem
Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/DHA
Haber Giriş: 25.02.2020 - 14:03,Son Güncelleme:/

Bahçelievler'de 3 bina daha yıkıldı

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Bahçelievler'de 3 bina daha yıkıldı
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Bahçelievler'de ağır hasarlı olduğu tespit edilen ve haklarında yıkılmaları yönünde karar verilen 3 bina daha yıkıldı.

Bahçelievler'de 26 Eylül tarihinde Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde ağır hasarlı olduğu tespit edilen 3 bina boşaltılmıştı. Sabah saatlerinde boşaltılan binaların yıkımına başlandı.  Cumhuriyet Mahallesi Ural Sokak'ta bulunan 30 yıllık 6 katlı bina, Bahçelievler Mahallesi Karikatürist Ramiz Sokak'ta bulunan 35 yıllık 5 katlı bina ve Hürriyet Mahallesi Güngören Sokak'taki 5 katlı bina yıkıldı.  Ağır hasarlı olduğu tespit edilen binaların yıkımına devam edileceği öğrenildi.

 

 

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