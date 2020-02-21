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Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 21.02.2020 - 12:02,Son Güncelleme:/

Bahçelievler'de 3 ağır hasarlı bina daha yıkıldı

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Bahçelievler'de 3 ağır hasarlı bina daha yıkıldı
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Bahçelievler'de, Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasarlı olduğu tespit edilen 3 bina daha yıkıldı.

İstanbul Bahçelievler'de 26 Eylül tarihinde Silivri açıklarında meydana gelen 5,8'lik depremde hasar gördüğü için boşaltılan 7 katlı bina çökmüştü. Aynı depremde zarar gördüğü için boşaltılan 3 binanın daha yıkımına başlandı. Bahçelievler'de bu hafta başında ağır hasarlı olan 2 bina yıkıldı. Bugün de Fevzi Çakmak Mahallesi Emre Sokak'ta bulunan 33 yıllık 5 katlı bina, Hürriyet Mahallesi Yonca Sokak'taki 45 yıllık 4 katlı bina ve Cumhuriyet Mahallesi Atmaca Sokak'taki 50 yıllık apartmanın da aralarında olduğu üç binanın daha yıkımına başlandı. Bu ay sonuna kadar Bahçelievler'de bulunan ağır hasarlı 24 binanın yıkılması bekleniyor.

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