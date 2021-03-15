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Ali ÇAĞLAR TINBEK / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 15.03.2021 - 10:06 | Son Güncelleme:

Bahçelievler’de 23 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

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Bahçelievler’de 23 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

BAHÇELİEVLER’de 2 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 23 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Adreslerde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bahçelievler’de 23 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Bahçelievler Soğanlı Mahallesi’nde bulunan 2 ayrı adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda İ.T. (34) ve S.K. (24) isimli erkek şüpheliler ile H.Ç. (25) isimli kadın şüpheli gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 3 adet tabanca, 3 adet şarjör, 57 adet fişek, 22 kilo 112 gram bonzai, 1 kilo 39 gram kimyasal madde, 1 adet vakum makinesi, 2 adet hassas terazi, 8 adet aseton ve 2 adet kaşık ele geçirildi. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti" suçundan dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.T. ve S.K. tutuklanarak cezaevine konuldu. H.Ç. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

 

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