Bahçelievler'de 196 göçmen yakalandı

Bahçelievler'de dün saat 02.00'da göçmenlere yönelik 693 emniyet personeli ve 560 belediye personeli ile birlikte 40 ayrı adreste denetim yapıldı. "Çekçekçi" olarak tabir edilen kişilere yönelik uygulama kapsamında 136 Afganistan uyruklu, 24 Suriye uyruklu, 25 Pakistan Uyruklu ve 45 Türk vatandaşı olmak üzere farklı milletlerden toplamda 241 kişi muhafaza altına alındı.

Yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 54 adet fişek, 2 adet muşta, 4 adet şarjör, 1 adet gaz el bombası, 3 adet gaz fişeği ele geçirildi. Çekçekçilikte kullanılan 2 adet motosiklet de trafikten men edildi. Yakalanan kişilerle ilgili adli ve idari işlemlerin devam ettiği belirtildi.

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