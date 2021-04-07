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Haber Giriş: 07.04.2021 - 03:11 | Son Güncelleme:

Bahçelievler Posta Kodu kaçtır? İstanbul'un ilçesi Bahçelievler'in ve mahallelerinin Posta Kodları

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Bahçelievler Posta Kodu kaçtır? İstanbul'un ilçesi Bahçelievler'in ve mahallelerinin Posta Kodları

İstanbul'un pek çok ilçesi vardır. Bu ilçelerin posta kodları da değişiktir. Hatta aynı ilçe içerisindeki mahallelerin bile posta kodları değişiklik gösterebilmektedir. İçeriğimizde Bahçelievler posta kodu kaçtır? İstanbul'un ilçesi Bahçelievler'in ve mahallelerinin posta kodu ile ilgili bilgileri derledik.

Bahçelievler İstanbul'un en büyük ilçelerinden bir tanesidir. Bu sebeple de pek çok mahallesi bulunur. Bu mahallelerin posta kodlarının iyi bir şekilde öğrenilmesi gerekir. Yoksa adresle ilgili bilgiler girilirken sıkıntılar yaşanması kaçınılmaz olacaktır.

 Bahçelievler Posta Kodu Kaçtır?

 Bahçelievler tarihi yarımadaya oldukça yakındır. Bunun yanında Atatürk Havalimanına da oldukça yakındır. Bu sebeple İstanbul'un bu ilçesi gelişmekte olan ilçelerden bir tanesidir. Çoğu kişi konumu sebebi ile burada ikamet etmeyi tercih etmektedir.

 İstanbul'un ilçesi olan Bahçelievler'de toplamda 11 adet mahalle olduğu bilinmektedir. Ancak bu mahallelerinin posta kodları değişiklik gösterir. Bu sebeple Bahçelievler'de oturuyorsanız, oturduğunuz mahalleye göre posta kodunu öğrenmeniz oldukça önemlidir.

 Bahçelievler'in kodunun 34180 olduğu bilinir. bu posta kodunun ilk iki hanesi İstanbul'un plaka kodunu temsil etmektedir.

 34180 Posta Kodu

 Bahçelievler Mahallesinde

 34186 Posta Kodu

 Cumhuriyet Mahallesinde

 34196 Posta Kodu

 Çobançeşme Mahallesinde

 34194 Posta Kodu

 Bu posta kodunun kullanıldığı mahalleler;

Fevziçakmak Mahallesi

Zafer Mahallesi

34192 Posta Kodu

 Bu posta kodunun kullanıldığı mahalleler;

Kocasinan Merkez Mahallesi

Hürriyet Mahallesi

 34182 Posta Kodu

 Siyavuşpaşa Mahallesinde

 34183 Posta Kodu

 Soğanlı Mahallesinde

 34188 Posta Kodu

 Şirinevler Mahallesinde

 34197 Posta Kodu

 Yenibosna Merkez Mahallesinde kullanılır.

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