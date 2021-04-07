Bahçelievler Posta Kodu kaçtır? İstanbul'un ilçesi Bahçelievler'in ve mahallelerinin Posta Kodları
İstanbul'un pek çok ilçesi vardır. Bu ilçelerin posta kodları da değişiktir. Hatta aynı ilçe içerisindeki mahallelerin bile posta kodları değişiklik gösterebilmektedir. İçeriğimizde Bahçelievler posta kodu kaçtır? İstanbul'un ilçesi Bahçelievler'in ve mahallelerinin posta kodu ile ilgili bilgileri derledik.
Bahçelievler İstanbul'un en büyük ilçelerinden bir tanesidir. Bu sebeple de pek çok mahallesi bulunur. Bu mahallelerin posta kodlarının iyi bir şekilde öğrenilmesi gerekir. Yoksa adresle ilgili bilgiler girilirken sıkıntılar yaşanması kaçınılmaz olacaktır.
Bahçelievler Posta Kodu Kaçtır?
Bahçelievler tarihi yarımadaya oldukça yakındır. Bunun yanında Atatürk Havalimanına da oldukça yakındır. Bu sebeple İstanbul'un bu ilçesi gelişmekte olan ilçelerden bir tanesidir. Çoğu kişi konumu sebebi ile burada ikamet etmeyi tercih etmektedir.
İstanbul'un ilçesi olan Bahçelievler'de toplamda 11 adet mahalle olduğu bilinmektedir. Ancak bu mahallelerinin posta kodları değişiklik gösterir. Bu sebeple Bahçelievler'de oturuyorsanız, oturduğunuz mahalleye göre posta kodunu öğrenmeniz oldukça önemlidir.
Bahçelievler'in kodunun 34180 olduğu bilinir. bu posta kodunun ilk iki hanesi İstanbul'un plaka kodunu temsil etmektedir.
34180 Posta Kodu
Bahçelievler Mahallesinde
34186 Posta Kodu
Cumhuriyet Mahallesinde
34196 Posta Kodu
Çobançeşme Mahallesinde
34194 Posta Kodu
Bu posta kodunun kullanıldığı mahalleler;
Fevziçakmak Mahallesi
Zafer Mahallesi
34192 Posta Kodu
Bu posta kodunun kullanıldığı mahalleler;
Kocasinan Merkez Mahallesi
Hürriyet Mahallesi
34182 Posta Kodu
Siyavuşpaşa Mahallesinde
34183 Posta Kodu
Soğanlı Mahallesinde
34188 Posta Kodu
Şirinevler Mahallesinde
34197 Posta Kodu
Yenibosna Merkez Mahallesinde kullanılır.
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