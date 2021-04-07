Bahçelievler Posta Kodu kaçtır? İstanbul'un ilçesi Bahçelievler'in ve mahallelerinin Posta Kodları

Bahçelievler İstanbul'un en büyük ilçelerinden bir tanesidir. Bu sebeple de pek çok mahallesi bulunur. Bu mahallelerin posta kodlarının iyi bir şekilde öğrenilmesi gerekir. Yoksa adresle ilgili bilgiler girilirken sıkıntılar yaşanması kaçınılmaz olacaktır.

Bahçelievler Posta Kodu Kaçtır?

Bahçelievler tarihi yarımadaya oldukça yakındır. Bunun yanında Atatürk Havalimanına da oldukça yakındır. Bu sebeple İstanbul'un bu ilçesi gelişmekte olan ilçelerden bir tanesidir. Çoğu kişi konumu sebebi ile burada ikamet etmeyi tercih etmektedir.

İstanbul'un ilçesi olan Bahçelievler'de toplamda 11 adet mahalle olduğu bilinmektedir. Ancak bu mahallelerinin posta kodları değişiklik gösterir. Bu sebeple Bahçelievler'de oturuyorsanız, oturduğunuz mahalleye göre posta kodunu öğrenmeniz oldukça önemlidir.

Bahçelievler'in kodunun 34180 olduğu bilinir. bu posta kodunun ilk iki hanesi İstanbul'un plaka kodunu temsil etmektedir.

34180 Posta Kodu

Bahçelievler Mahallesinde

34186 Posta Kodu

Cumhuriyet Mahallesinde

34196 Posta Kodu

Çobançeşme Mahallesinde

34194 Posta Kodu

Bu posta kodunun kullanıldığı mahalleler;

Fevziçakmak Mahallesi

Zafer Mahallesi

34192 Posta Kodu

Bu posta kodunun kullanıldığı mahalleler;

Kocasinan Merkez Mahallesi

Hürriyet Mahallesi

34182 Posta Kodu

Siyavuşpaşa Mahallesinde

34183 Posta Kodu

Soğanlı Mahallesinde

34188 Posta Kodu

Şirinevler Mahallesinde

34197 Posta Kodu

Yenibosna Merkez Mahallesinde kullanılır.

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