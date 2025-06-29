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Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden anlamlı ziyaret: 2025 Aile Yılı kapsamında Darülaceze’de buluşma

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#Bahçelievler Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi#2025 Aile Yılı#Darülaceze
Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden anlamlı ziyaret: 2025 Aile Yılı kapsamında Darülaceze’de buluşma
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2025 01:02

2025 yılının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından “Aile Yılı” ilan edilmesiyle birlikte, aile birliğinin ve kuşaklar arası bağların güçlendirilmesine yönelik anlamlı etkinlikler yurt genelinde artarak devam ediyor. Bu kapsamda Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, Darülaceze Başkanlığı’na bağlı huzurevini ziyaret ederek yaşlılarla buluştu.

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Ziyarette öğrenciler, büyüklerle sohbet ederek onların yaşam deneyimlerinden faydalandı; çeşitli etkinliklerle yaşlıların gününe neşe kattı. Etkinlik, hem gençler hem de huzurevi sakinleri için duygusal ve unutulmaz anlara sahne oldu.

Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden anlamlı ziyaret: 2025 Aile Yılı kapsamında Darülaceze’de buluşma
Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden anlamlı ziyaret: 2025 Aile Yılı kapsamında Darülaceze’de buluşma

Okul yönetimi tarafından yapılan açıklamada, “Aile kavramı yalnızca aynı çatı altında yaşamak değil; sevgi, saygı ve dayanışma duygularını kuşaklar boyunca aktarabilmektir. Bu doğrultuda öğrencilerimizin sosyal sorumluluk bilinci kazanması ve yaşlı bireylerle bağ kurabilmesi bizim için çok kıymetliydi,” ifadelerine yer verildi.

Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden anlamlı ziyaret: 2025 Aile Yılı kapsamında Darülaceze’de buluşma

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Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin bu anlamlı ziyareti, gençlerin aile bağları ve toplumsal değerlerle olan ilişkisini güçlendirirken; 2025 Aile Yılı’nın ruhuna da örnek teşkil etti.

Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden anlamlı ziyaret: 2025 Aile Yılı kapsamında Darülaceze’de buluşma
Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden anlamlı ziyaret: 2025 Aile Yılı kapsamında Darülaceze’de buluşma
Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden anlamlı ziyaret: 2025 Aile Yılı kapsamında Darülaceze’de buluşma
Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden anlamlı ziyaret: 2025 Aile Yılı kapsamında Darülaceze’de buluşma
Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden anlamlı ziyaret: 2025 Aile Yılı kapsamında Darülaceze’de buluşma

 

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#Bahçelievler Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi#2025 Aile Yılı#Darülaceze

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