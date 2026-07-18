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Bahçelievler D-100'de yön direğine çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı

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#Bahçelievler#D-100 Karayolu#Kaza
Bahçelievler D-100de yön direğine çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2026 09:45

Bahçelievler D-100 Karayolu'nda kontrolden çıkarak yol ayrımındaki direğe çarpan kamyonette sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 yan yolda bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.

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Kaza, sabah saatlerinde Bahçelievler D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki 34 PNG 356 plakalı kamyonetin şoförü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Bahçelievler D-100de yön direğine çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı

SÜRÜCÜ SIKIŞTI

Kontrolden çıkan kamyonet, yol ayrımındaki yönlendirme direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle hasar gören araçta sıkışan sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bahçelievler D-100de yön direğine çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı

HASTANEYE KALDIRILDI

İtfaiye ekipleri, sıkıştığı yerden çıkardıkları yaralıyı sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Bahçelievler D-100de yön direğine çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Kaza nedeniyle D-100 Yanyolda trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan kamyonetin bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

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#Bahçelievler#D-100 Karayolu#Kaza

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