Bahçeli'den Zelenski'ye: Yunanistan’a değil Türkiye’ye güvensin

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün bayram namazının ardından MHP’nin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş’in Beştepe’deki anıt mezarını ziyaret etti. Bahçeli’nin anıt mezara karanfil bırakmasının ardından Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi.

Devlet Bahçeli, ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını özetle şöyle yanıtladı:

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ÖNEMLİ ÖLÇÜDE KÖKÜ KAZINDI

(Terörle mücadele) Bayram sürecinde acılı günlerimiz olmuştur. Özellikle kesintisiz sürdürülmekte olan terörle mücadelede sınır ötesi ve yurt içerisinde şehitlerimiz verilmiştir; ama karşılığında terörün önemli ölçüde kökü kazınmıştır. İnşallah iki bayram arasında Türkiye barışa, huzura, kardeşliğe kavuşur.

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ALMANYA’DAKİ DOSTLARINDAN BİLGİ

(Kılıçdaroğlu’nun ‘Gezi için kurulan mahkemenin Nazi mahkemelerinden farkı yok’ açıklaması) Son dönemlerdeki konuşmaları çok köklü siyasi bir kurum olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin genel başkanına yakışmamaktadır. Eğer Nazi mahkemelerini incelemek istiyorsa Almanya’da özel dostları vardır, o dostlarından gerekli bilgileri alabilirler.

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BU HİKÂYE NASIL BİTECEK

(6’lı masa) 6’lı masa bir hikâye, sonu nasıl bitecek onu bilemiyoruz. Eskinin siyah beyaz Türk filmleri çok daha anlamlı sonuçlar veriyordu.

SAYGILI ÜSLUP KULLANMALI

(Zelenski’nin Yunan medyasında Türkiye’yi eleştirmesi) Ukrayna- Rusya savaşında dünya ülkelerinin ortaya koymuş olduğu tavırları dikkate aldığı zaman Zelenski’nin Türk milletine, devletine, Türkiye Cumhuriyeti hükümetine çok saygılı bir üslup kullanması lazım. Batı’nın tahrikleriyle, bazı ülkelerin savaşı kalıcı kılmaya yönelik çabalarıyla konuşma yapmak doğru değildir. Zelenski, Yunanistan’a değil de Türk milletine güvense daha iyi olur.”