×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Bahçeli’den yerel seçim çıkışı: ‘11 büyükşehir kurtarılmalı’

Güncelleme Tarihi:

#CHP#MHP#HDP
Bahçeli’den yerel seçim çıkışı: ‘11 büyükşehir kurtarılmalı’
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2023 07:00

MHP Lideri Bahçeli, “CHP ve HDP başta olmak üzere muhalefet partilerinin yönetimi altında inleyen belediyelerin milli iradenin müdahalesiyle kurtarılması en sıcak gündem konusu haline gelmiştir. 11 büyükşehir belediyesi mutlaka el değiştirmeli” dedi.

Haberin Devamı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün bir yazılı açıklama yaparak Mart 2024’te gerçekleşecek yerel seçimler ve Akbelen’deki eylemlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu:

BİLHASSA İSTANBUL ANKARA, İZMİR...

“CHP ve HDP başta olmak üzere muhalefet partilerinin yönetimi altında inim inim inleyen belediyelerin milli iradenin müdahalesiyle kurtarılması önümüzdeki en sıcak gündem konusu haline gelmiştir. Bilhassa İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Aydın, Muğla, Hatay, Eskişehir, Tekirdağ ve Mersin Büyükşehir Belediyeleri ile birlikte HDP’nin terör örgütü PKK’ya yardım ve yataklık maksadıyla zehirleyip seferber ettiği belediyeler mutlaka el değiştirmeli ve cumhurun yönetimine geçmelidir. Yerel yönetimlerdeki mevzi ve merkezkaç istila son bulmalıdır.

Haberin Devamı

‘AKBELEN’DE GEZİ PARKI KALKIŞMASI’

Akbelen’de başta CHP Genel Başkanı olmak üzere, nöbetçi provokatörlerin günlerdir iç huzuru tahrip çabası gözümüzden kaçmamıştır. Eriyen bir partinin ve marjinal yedeklerinin Akbelen’den Gezi Parkı kalkışması çıkarmak için her alçaklığa tevessül ettikleri açıktır. Akbelen’de FETÖ ve PKK iltisaklı kriminal tiplere eylem alanı açan, sözde çevreci örgütlere çanak tutan, yasadışı sol gruplarla kol kola olay çıkarmak için fırsat kollayan CHP yönetimi, siyasi komaya girmesine neden olan yüksek tansiyonu Türkiye’ye yaymanın çabasındadır.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#CHP#MHP#HDP

BAKMADAN GEÇME!