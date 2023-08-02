Bahçeli’den yerel seçim çıkışı: ‘11 büyükşehir kurtarılmalı’

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün bir yazılı açıklama yaparak Mart 2024’te gerçekleşecek yerel seçimler ve Akbelen’deki eylemlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu:

BİLHASSA İSTANBUL ANKARA, İZMİR...

“CHP ve HDP başta olmak üzere muhalefet partilerinin yönetimi altında inim inim inleyen belediyelerin milli iradenin müdahalesiyle kurtarılması önümüzdeki en sıcak gündem konusu haline gelmiştir. Bilhassa İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Aydın, Muğla, Hatay, Eskişehir, Tekirdağ ve Mersin Büyükşehir Belediyeleri ile birlikte HDP’nin terör örgütü PKK’ya yardım ve yataklık maksadıyla zehirleyip seferber ettiği belediyeler mutlaka el değiştirmeli ve cumhurun yönetimine geçmelidir. Yerel yönetimlerdeki mevzi ve merkezkaç istila son bulmalıdır.

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‘AKBELEN’DE GEZİ PARKI KALKIŞMASI’

Akbelen’de başta CHP Genel Başkanı olmak üzere, nöbetçi provokatörlerin günlerdir iç huzuru tahrip çabası gözümüzden kaçmamıştır. Eriyen bir partinin ve marjinal yedeklerinin Akbelen’den Gezi Parkı kalkışması çıkarmak için her alçaklığa tevessül ettikleri açıktır. Akbelen’de FETÖ ve PKK iltisaklı kriminal tiplere eylem alanı açan, sözde çevreci örgütlere çanak tutan, yasadışı sol gruplarla kol kola olay çıkarmak için fırsat kollayan CHP yönetimi, siyasi komaya girmesine neden olan yüksek tansiyonu Türkiye’ye yaymanın çabasındadır.”