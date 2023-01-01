Bahçeli’den yeni yıl mesajı: 2023 Türk ve Türkiye Yüzyılı’nın önsözü

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“Ne mutlu bizlere ki muhteşem bir mücadele şuuru ve kahramanlık gururuyla tezahür eden Türkiye Cumhuriyeti, zaman içinde karşılaştığı zorlu etapları aşa aşa yüzüncü yıldönümüne erişmiş, 1923’ün kurucu ruhu 2023 yılının geniş ufkuyla birebir kenetlenmiştir. 2023, Türk ve Türkiye Yüzyılı’nın önsözü, önyüzü, öncü yılı olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzüncü yıldönümünü bahtiyarlıkla kutluyor, devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Milli Mücadele kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, hürmetle ve minnetle anıyorum. Unutulmasın ki 2023’ün ilk adımı Türk ve Türkiye Yüzyılı’nın müjdesidir.”