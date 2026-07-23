Bahçeli'den 'yeni parti' ve Hazine yardımı açıklaması: Kriter vekil sayısı olmalı

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MHP Lideri Devlet Bahçeli, Özgür Özel'in CHP'den ayrılarak yeni parti kurmasını değerlendirerek "Hazine" yardımının dağıtım şekline yönelik bir öneri sundu. Bahçeli, partilere yapılacak Hazine yardımının sahip oldukları milletvekili sayısına göre paylaştırılması gerektiğini söyledi.

“CHP İÇİNDEN BİR PARTİ ÇIKIYOR”

MHP lideri Bahçeli, "CHP içinden yeni bir parti çıkıyor. Uzun süredir bunun da sinyalleri zaten var ve kaç milletvekilinin gideceği ile ilgili de kamuoyunda çeşitli listeler yayınlanıyor. 80 diyen var 90 diyen var ama sonuçta yeni bir parti kuruluyor. Bunun yanı sıra diğer bir tartışma konusu da sizin de ifade ettiğiniz gibi mal varlığının nasıl taksim edileceği konusudur." dedi.

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“HAZİNE YARDIMI OLMALI”

Devlet Bahçeli, "Madem CHP içinden yeni bir parti çıkıyor ve CHP’nin de sahip olduğu binalar, makam araçları gibi varlıkları mevcut partide kalıyor ise, böyle bir durumda; 2026 yılında hazineden CHP’ye ödenen 1 milyar 815 milyon liradan; CHP’den ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında hazine yardımından pay aktarılması etik olanıdır." ifadelerini kullandı.