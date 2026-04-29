Bahçeli’den von der Leyen’e tepki: Avrupa yol tarif edemez

Bahçeli grup toplantısında özetle şunları aktardı: “Önümüzde şimdi bir başka cephe daha vardır. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa kıtasının ‘Rus, Türk veya Çin etkisine bırakılmaması gerektiğini’ söylemiştir. Bu söz, sıradan bir cümle gibi geçiştirilemez. Bu söz, zihnin derinliğinde duran tasnifin, kibrin ve çifte standardın dışavurumudur. AB, Türkiye’yi yıllardır üyelik bahsinde dışarıda, güvenlikte içeride; değerler söyleminde ötede, yük paylaşımında beride tutmaya çalışmıştır. Bir yandan ölçüt, ilke, norm ve uyum diyerek parmak sallamış; öbür yandan kendi jeopolitik ihtiyacı belirir belirmez Türkiye’yi yeniden devreye çağırmıştır. Bu tavır samimiyet doğuramaz. Mesele Ankara’nın istikameti değil; Brüksel’in ikiyüzlü siyasetidir. Ursula Hanım’ın şahsında tüm Avrupa efkârına buradan sesleniyorum. Türkiye, gel denildiğinde gelen, git denildiğinde giden bir unsur gibi görülemez.

YERLERİNİ HATIRLATIRIZ

Ne Brüksel bize geldiğimiz yeri gösterebilir, ne Avrupa bürokrasisi Türkiye’ye yürüyeceği yolu tarif edebilir. Türkiye’nin Rusya’yla, Çin’le, Türk dünyasıyla, İslam coğrafyasıyla, Avrupa ile ve dünyanın sair merkezleriyle hangi ölçüde ilişki kuracağına blok taassubu karar veremez. Buna ancak devlet aklı karar verir. Avrupa Türkiye’siz yapamaz. Türkiye de Avrupa’nın tasniflerine mahkûm bir ülke hüviyetinde görülemez. Avrupa, zihin altına sinmiş bu hadsizliklerle yüzleşsin. Türkiye Cumhuriyeti başkalarının yazdığı senaryoda figüran olmayacaktır. Bize yer göstermeye kalkışanlara yerini hatırlatacak kudretimiz vardır.”

3 MAYIS MESAJI

- BAHÇELİ, “3 Mayıs, Türk milliyetçiliğinin karakter mayasıdır. MHP, Türk milliyetçiliğinin siyasetteki yegâne kalesidir. Bugün aynı ülküye gönül vermiş kimi dava arkadaşlarımızın farklı mecralara savrulmuş olması, davanın yükünün ne kadar ağır olduğunu göstermektedir. Bu dava hatırlayanların değil, taşıyanların davasıdır. Yorulup kenara çekilenlere sitemimiz yoktur. Zira yükümüz ağırdır. Bayrağı yere düşürmeyen, ocağına sırt çevirmeyen, ülküsünü menfaatin önüne koyan her dava arkadaşımızın yeri bellidir” dedi.

- Bahçeli grup toplantısında 3 Mayıs Türkçülük Günü’ne özel rozet ve yüzük taktı. Selçuklu sekizgen formundan ilham alan yüzüğün merkezinde aqua marin taş, taşın etrafında da Hoca Ahmet Yesevi’nin “Türklük Kaderdir” sözü yer aldı.