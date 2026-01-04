Bahçeli’den Venezuela yorumu: Tanıdık bir komplo

Haberin Devamı

Bahçeli, şunları söyledi: “ABD’nin Venezuela’da yapmış olduğu askeri müdahaleyle Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu iktidardan hukuksuz ve haksızca uzaklaştırma girişimi, bizim tarafımızdan bilinen ve tanıdık bir komplodur. Bazı yayın organlarındaysa bu hakikat yerine meselenin başka mecralara çekilmeye çalışılması hatalı ve yanlış bir yaklaşım olacaktır.

BİRBİRİNİN AYNISIDIR

Türkiye, 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ eliyle gerçekleştirilen kalkışmada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Marmaris’te bulunurken doğrudan kendisine yönelik sergilenen aşağılık girişimdeki yöntemle bugün Maduro’yu hedef alan yöntem birbirinin aynısıdır. 15 Temmuz 2016’da Türk milletinin iradesiyle netice alamayan Amerika, bugün Venezuela’da benzer bir girişimde bulunmuştur. Konunun bu yönünün yayın ve yorumlarda ele alınması, yöntemdeki benzerliğin kamuoyunun dikkatine sunulması daha doğru olacaktır.”

Haberin Devamı

MHP’DEN MISIR ÇARŞISI ZİYARETİ

MHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Celal Adan, dün Mısır Çarşısı’nı ziyaret etti. MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin talimatlarıyla başlatılan “Hayırlı Günler Komşum–Derdin Derdimizdir” temalı istişare buluşmaları kapsamında esnafla bir araya gelen Adan’a MHP İstanbul İl Başkanı Sertel Selim eşlik etti. Adan, Mısır Çarşısı Esnafları Derneği’nde yaptığı konuşmada özetle şu mesajları verdi: “Mısır Çarşısı yalnızca ticaret yapılan bir mekân değildir. Burası İstanbul’un sofrasıdır, bu şehrin mutfağıdır, bu memleketin bereket duasıdır. Bu çarşının muhteviyatı sadece baharat değil, aynı zamanda berekettir, şifadır, milletimizin ağız tadıdır.

‘BU BİR GÖNÜL MESAİSİ’

Biz, bu buluşmalara bir propaganda faaliyeti diye bakmıyoruz. Biz, bunu bir gönül mesaisi, bir dayanışma çağrısı, bir dert dinleme ve çözüm üretme iradesi olarak görüyoruz. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey’in çağrısı açıktır: Kapısı çalınmayan, hali sorulmayan, derdi dinlenmeyen kimse kalmayacaktır. ”

Haberin Devamı

MHP’DEN 100 MADDELİK ANAYASA ÖNERİSİ: BAŞKAN İKİ YARDIMCIYLA SEÇİLSİN

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, MHP’nin 100 maddelik anayasa önerisiyle ilgili sosyal medya mesajında özetle şunları ifade etti:

“Milliyetçi Hareket Partisi’nin yeni, nitelikli, sivil, milli ve manevi hayatımızın esaslarını kavramış 100 maddelik anayasa önerisinde:

- Başlangıçta, “Allah’ın lütfu, kardeşlik ruhu ve vatan sevgisiyle varlık bulmuş biz Türk Milleti” düsturu ile giriş yapılmıştır.

- ‘Devletin şekli ve nitelikleri’ aynen korunarak birinci maddede ele alınmış, maddenin son fıkrasında “Bu madde değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez” denilmiştir.

Haberin Devamı

- Temel haklara dair genel rejimde ‘hakların bütünlüğü’ yaklaşımı esas alınmış, hakları düzenleyen tüm maddelerdeki sınırlama sebepleri kaldırılmıştır.

- Başkanlık Sistemi, yeni anayasa bütünlüğü içinde ‘kurumsal yapıya’ kavuşturulmuş; başkan ile birlikte iki başkan yardımcısının seçilmesi öngörülmüş, Başkanlık Kabinesi anayasal statüye dahil edilmiş, Başkanlık Hükümet Programı’nın Meclis’e sunulması yöntemi getirilmiştir.

- Üniter devlet ilkesine anayasada açıkça yer verilmiştir.”