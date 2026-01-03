×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bahçeli'den CNN Türk'e 'Venezuela' açıklaması: 15 Temmuz ile aynı

Güncelleme Tarihi:

#Bahçeli#MHP#Venezuela
Bahçeliden CNN Türke Venezuela açıklaması: 15 Temmuz ile aynı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2026 22:41

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Venezuela'daki gelişmelerle ilgili CNN Türk'e açıklama yaptı. Bahçeli "15 Temmuz ile birebir aynı" dedi.

Haberin Devamı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Venezuela'daki gelişmelerle ilgili CNN Türk'e açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin yaptığı açıklama şöyle:

"ABD'nin Venezuela'da yapmış olduğu askeri müdahaleyle devlet başkanı Nicolas Maduro'yu iktidardan hukuksuz ve haksızca uzaklaştırma gerişimi bizim tarafımızdan bilinen ve tanıdık bir komplodur. Bazı yayın organlarındaysa bu hakikat yerine meselenin başka mecralara çekilmeye çalışılması hatalı ve yanlış bir yaklaşım olacaktır. Türkiye, 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ eliyle gerçekleştirilen kalkışmada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Marmaris'te bulunurken doğrudan kendisine yönelik sergilenen aşağılık girişimdeki yöntemle bugün Maduro'yu hedef alan yöntem birbirinin aynısıdır. 15 Temmuz 2016'da Türk milletinin iradesiyle netice alamayan Amerika, bugün Venezuela'da benzer bir girişimde bulunmuştur. Konunun bu yönünün yayın ve yorumlarda ele alınması, yöntemdeki benzerliğin kamuoyunun dikkatine sunması daha doğru olacaktır."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bahçeli#MHP#Venezuela

BAKMADAN GEÇME!