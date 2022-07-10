Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bahçeli’den Türk Tabipler Birliği’ne tepki: Kargaşa peşindeler

#Devlet Bahçeli#Türk Tabipler Birliği#Tepki
Bahçeli’den Türk Tabipler Birliği’ne tepki: Kargaşa peşindeler

Bayram namazının ardından MHP’nin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret eden Devlet Bahçeli, “Bir doktor kardeşimizin öldürülmesinde üzüntülü olmamız gerekirken, bazı sözde meslek grupları zillet ittifakının yandaşları gibi hareket etme gafletine düşmüşlerdir” dedi.

Haberin Devamı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram namazının ardından MHP’nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in Beştepe’de bulunan kabrini ziyaret etti. Burada kendisini karşılayan partililerle tek tek bayramlaştı. Konya Şehir Hastanesi’nde Dr. Ekrem Karakaya’nın öldürülmesine de değinen Devlet Bahçeli özetle şunları söyledi: “Bir doktor kardeşimizin bir cinayetle muhatap olması sonucunda hayatını kaybetmesiyle millet olarak büyük bir üzüntü içerisinde olmamız gerekirken, bazı sözde meslek grupları toplumsal kargaşa yaratmak, siyasileşmek ve siyasi iktidarı istifaya davet edecek tarzda küstahça bir zillet ittifakının yandaşları gibi hareket etme gafletine düşmüşlerdir. Tabipler Birliği kapatılmalıdır. Hekim kardeşlerim kendi kuruluşlarını yeniden sahiplenmeli.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Devlet Bahçeli#Türk Tabipler Birliği#Tepki

BAKMADAN GEÇME!

İsrailde haritada olmayan küçük bir Arap köyü imkansızı başardı: Maccabi Bnei Reineh Premier Ligde

İsrail'de haritada olmayan küçük bir Arap köyü imkansızı başardı: Maccabi Bnei Reineh Premier Lig'de!

#Maccabi Bnei Reineh
Yaşasaydı bugün 38 yaşında olacaktı Angelicanın katili 28 yıl sonra bulundu: En azından yüzünü biliyoruz

Yaşasaydı bugün 38 yaşında olacaktı! Angelica'nın katili 28 yıl sonra bulundu: 'En azından yüzünü biliyoruz'

#Angelica Ramirez
Meksika, uyuşturucu kartelleri ve bir aile... 9 kişinin öldüğü korkunç katliamın perde arkası

Meksika, uyuşturucu kartelleri ve bir aile... 9 kişinin öldüğü korkunç katliamın perde arkası

#Ervil Lebaron

BAKMADAN GEÇME!

İsrailde haritada olmayan küçük bir Arap köyü imkansızı başardı: Maccabi Bnei Reineh Premier Ligde

İsrail'de haritada olmayan küçük bir Arap köyü imkansızı başardı: Maccabi Bnei Reineh Premier Lig'de!

#Maccabi Bnei Reineh
Yaşasaydı bugün 38 yaşında olacaktı Angelicanın katili 28 yıl sonra bulundu: En azından yüzünü biliyoruz

Yaşasaydı bugün 38 yaşında olacaktı! Angelica'nın katili 28 yıl sonra bulundu: 'En azından yüzünü biliyoruz'

#Angelica Ramirez
Meksika, uyuşturucu kartelleri ve bir aile... 9 kişinin öldüğü korkunç katliamın perde arkası

Meksika, uyuşturucu kartelleri ve bir aile... 9 kişinin öldüğü korkunç katliamın perde arkası

#Ervil Lebaron