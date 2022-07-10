Bahçeli’den Türk Tabipler Birliği’ne tepki: Kargaşa peşindeler

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram namazının ardından MHP’nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in Beştepe’de bulunan kabrini ziyaret etti. Burada kendisini karşılayan partililerle tek tek bayramlaştı. Konya Şehir Hastanesi’nde Dr. Ekrem Karakaya’nın öldürülmesine de değinen Devlet Bahçeli özetle şunları söyledi: “Bir doktor kardeşimizin bir cinayetle muhatap olması sonucunda hayatını kaybetmesiyle millet olarak büyük bir üzüntü içerisinde olmamız gerekirken, bazı sözde meslek grupları toplumsal kargaşa yaratmak, siyasileşmek ve siyasi iktidarı istifaya davet edecek tarzda küstahça bir zillet ittifakının yandaşları gibi hareket etme gafletine düşmüşlerdir. Tabipler Birliği kapatılmalıdır. Hekim kardeşlerim kendi kuruluşlarını yeniden sahiplenmeli.”