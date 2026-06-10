Bahçeli’den ‘Terörsüz Türkiye’ çıkışı: Surda gedik açtırmayız

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında özetle şunları söyledi: “Bugün bölgemizde yaşanan her kriz, iç cephemizin sağlamlığına yönelen bir sınamadır. Terörsüz Türkiye, bölgesel fırtınalar karşısında milli varlığımızın zırhıdır. Terörsüz Türkiye, Hürmüz’den Doğu Akdeniz’e, Lübnan’dan Suriye’ye, İran’dan Irak’ın kuzeyine kadar uzanan kriz kuşağı karşısında Türkiye’nin iç cephesini muhkem tutma gayretidir. Dışarıda savaşın dumanı yükselirken; içeride kardeşlik hukukumuza doğrultulan bozgunculuk namlusuna fırsat veremeyiz. Sınırlarımızın ötesinde kurulan her tezgâh Ankara’dan görülmektedir.

İÇ CEPHE ÇAĞRISI

Terörsüz Türkiye iradesi samimiyetle ilerlerken, bu iradeyi zehirlemek isteyen dış mahfiller de boş durmamaktadır. Jeopolitik belirsizliklerden medet uman çevrelerin terör uzantılarını yeniden kullanma arayışında olduğu görülmektedir. Terörsüz Türkiye hedefini korumak, ihanet şebekelerinin hesabını bozmanın gereğidir. ‘Terörsüz Türkiye’ derken; içeride huzuru, dışarıda caydırıcılığı, sınırlarımızda emniyeti, bölgemizde istikrarı ve milletimizin birliğini aynı anda savunuyoruz. Dışarıda kaos girdabı kol gezerken, savaş borazanları kulakları sağır ederken, ülkemiz jeopolitik depremlere sürüklenmek istenirken surda gedik açtırmayacağız. İşte Terörsüz Türkiye hedefi bu büyük tablonun merkezindedir. İşte bu yüzden iç cepheyi sağlam tutmak zorundayız. İşte bu yüzden kardeşlik hukukunu tahkim etmeyi, yalnızca iyi niyetli bir temenni olarak değil; doğrudan doğruya milli güvenlik meselesi biçiminde ele alıyoruz. Terörsüz Türkiye hedefi kararlılıkla sürdürülecektir.”

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ÖZGÜR ÖZEL AKLISELİM DAVRANMALI

- Bahçeli, CHP’deki gelişmelere ilişkin de şöyle konuştu: “Bugün görüyoruz ki yerelde başlayan bu çözülme, dönüp dolaşıp CHP Genel Merkezi’nin çatısına çökmüştür. Sağduyuyla karşılanması gereken hukuki süreçlerin meydan okuyucu bir üslupla gölgelenmesi, siyasi kıyametin büyük alametlerindendir. CHP’de bugün iki ayrı yön, iki ayrı dil, iki ayrı merkez, iki ayrı meşruiyet iddiası muhalefetin gidişatı bakımından kaygı verici bir gerçek olarak karşımızdadır. Bu noktada CHP’ye ve Sayın Özgür Özel’e düşen ateşe körükle gitmek değil, aklıselimle hareket etmektir. Zira keskin sirke ancak küpüne zarar verir. Kaynayan kazanı kapakla bastırmaya çalışmak akıl kârı değildir. Serinkanlılıkla yürütülmesi gereken hukuki süreci kalabalıkların gürültüsüne bırakmamalıdır. Bugün CHP’nin önünde iki yol vardır. Ya kendi iç meselesini hukuk ve sağduyu zemininde çözecek ya da kendi eliyle büyüttüğü düğümü milletimizin gündemine yeni bir yük olarak taşıyacaktır. Özgür Özel’e tavsiyemiz açıktır: CHP’nin iç gerilimini sırtlanıp meydanlara taşımaktan, CHP bünyesindeki çatlağı memleket sathına yaymaktan, mevki yarışını demokrasi kahramanlığı gibi servis etmekten vazgeçilmelidir.”

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MİLLİ TAKIM MARŞI ÇALINDI

- Bahçeli kürsüye çıktığı sırada, Dünya Kupası’nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı için MHP Lideri’nin isteğiyle ülkücü sanatçılar tarafından hazırlanan marş dinletildi.