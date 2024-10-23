Bahçeli’den tarihi Öcalan çıkışı: Gelsin Meclis’te konuşsun

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 1 Ekim Yasama Yılı’nın açılış oturumunda DEM Partili yöneticilerle tokalaşması ve ardından terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’a yönelik çağrısını dün tarihi bir çıkışla yeni aşamaya taşıdı. Bahçeli, dün grup toplantısına, “Belki bugünden sonra tarihin akışı daha farklı olacaktır. Belki bugünden sonra ülkemin şafağı bir başka sökecektir. Bugün kitabın ortasından ve hiçbir yoruma ihtiyaç bırakmayacak netlikte konuşacağım” ifadeleriyle başladı. MHP Lideri şunları söyledi: “Silah ve şiddet karşısında toplumun boyun eğdiğini göstermek ne kadar yanlış ise terörü yaratan ortamın iyileştirilmesi amacıyla demokratik adımları atmaktan imtina edilmesi o ölçüde hatalıdır.

‘UMUT HAKKI’NDAN YARARLANSIN

1- Birinci hüküm cümlem şudur: Meclis’te her meselenin ele alınıp, milli ve müşterek akılla çözümü mümkün ve hatta mecburidir. Bir yanda terörle amansız mücadele ederken, diğer yanda demokratik reformların, sosyal ve ekonomik düzenlemelerin yapılması akla en yatkın seçenektir.

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2- Türk ve Türkiye Yüzyılı’nda terörü sıfırlamak, milli birlik ve beraberliği çelikleştirmek amacına matuf ikinci hüküm cümlem şöyledir: Teröristbaşı işin içinde olmazsa bir şey çıkmaz diyenlere de sesleniyorum: Şayet teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin Meclis’te DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, Umut Hakkı’nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın.

VATAN MİLLET İÇİN BİZ SİNEYE ÇEKMEYE HAZIRIZ

Ne Kandil ne de Edirne, adres İmralı’dan DEM’e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız; vatan, millet, devlet, bayrak, ortak gelecek ve tam bağımsızlık için bunu dahi sineye çekmeye sonuna kadar hazırız.

KÜRT KARDEŞLERİM GELİN BİR OLALIM

3- Üçüncü hüküm cümlem de şu şekildedir: Diyarbakır annelerinin sessiz çığlığı duyulmalı, evlatlarıyla buluşmaları sağlanmalı, hepsinin yüzü güldürülmeli, sorunun kaynağı olanlar harekete geçmelidir. Barışçıl yollar varken teröre müracaat melanettir, ihanettir, cinayettir, canavarlıktır. Türk milleti bölücü terörle yaşamaya mecbur değildir. Kürt kardeşlerim, gelin bir olalım, beraber olalım, aramıza girmek isteyenleri, bozgunculuk yapanları tarihin çöplüğüne gönderelim.”

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UMUT HAKKI NEDİR

- Umut Hakkı, ömür boyu hapis cezasına çarptırılan mahkûmların infaz modellerinde tartışılıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) bazı kararlarında, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılan mahkûmlarının da belirli süre sonra cezasının yeniden gözden geçirilmesine ve rehabilitasyon sürecine tabi tutulma şansı verilmesine hükmetti. AİHM, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası da alsa bir mahkûmun yaşamının sonuna kadar özgürlüğe kavuşmayacak olmasını Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırı görüyor. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi de İmralı Cezaevi’nde bulunan Abdullah Öcalan için de Umut Hakkı uygulanması yönünde Türkiye’ye tavsiye kararı almıştı.

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MHP’Lİ YILDIZ: 22 EKİM MİLAT

- MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Bahçeli’nin konuşmasının ardından sosyal medyadan paylaşımında, “Türk siyasetinde 22 Ekim bir milattır. Bugünden sonra siyasi değerlendirmelerde 22 Ekim’den önce ve 22 Ekim’den sonra diye yapılacaktır. Modern ceza hukukuna zaman içinde yeni kavramlar girmiştir: Bu kavramlardan biri de Umut Hakkı ya da hükümlünün salıverilmeyi umut etme hakkıdır. Bu kavram müebbet ağır hapis cezasına mahkûm edilmiş hükümlünün bir gün salıverilmeyi beklemek hakkını ifade etmek için kullanılmaktadır” açıklamasını yaptı.