Bahçeli’den Suriye’ye 8 maddelik yol haritası

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün “Suriye Cumhurbaşkanı Şara’nın Yayımladığı Kararname ve Suriye’de Yaşanan Gelişmeler” başlığıyla bir yazılı açıklama yaptı. Bahçeli, Suriye Hükümeti ve SDG’nin anlaşmaya varmasından saatler önce, 8 maddelik yol haritasını da sunduğu açıklamasında özetle şunları kaydetti:

SDG SÜRECİ OYALADI

“Suriye’de SDG’nin ülkenin kuzey ve kuzeydoğu bölgelerinde fiili kontrol alanları oluşturması, yeniden inşa ve istikrar sürecinin önündeki en temel engellerden biri haline gelmiştir. 10 Mart 2025 tarihinde SDG ile varılan mutabakat, örgütün silahlı varlığının sona erdirilmesi ve devlet kurumlarına entegrasyonu açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirilmiştir. Ancak aradan geçen yaklaşık 10 ayda SDG elebaşlığı, özerklik ve federasyon taleplerini gündemde tutarak süreci oyalamaya çalışmıştır. Suriye merkezi hükümetinin, SDG’nin varlığını sonlandırması çağrısına SDG elebaşı Mazlum Abdi, İsrail’den aldığı destek sonucu olumlu cevap vermemiştir.

ÜÇ SEÇENEĞİ VAR

SDG terör örgütüdür ve Suriye Kürtlerini temsil etmemektedir. SDG’nin önünde üç temel seçenek bulunduğu söylenebilir. Bunlar; merkezi hükümetle bütünleşmeyi kabul ederek silahlı ve siyasi iddialarından geri adım atmak, mevcut statükoyu sürdürmeye çalışarak askeri ve siyasi baskının giderek artmasını göze almak, dış aktörlere dayanarak zaman kazanmaya çalışmaktır. Gelişmeler SDG/PKK’nın yerel sosyolojik dinamikler karşısında giderek sıkıştığını göstermektedir. Dolayısıyla tek ve makul seçenek Suriye’nin birlik ve bütünlüğünde karar kılmak ve 10 Mart Mutabakatı’nın gereklerini tam manasıyla yerine getirmektir.

HIZLA FESHEDİLMELİ

YPG/SDG ve altındaki tüm yapılanmalar hızla ve tamamen feshedilmelidir. Şara’nın Kürt dili ve kültürüne ilişkin yaptığı açıklama ve imzaladığı 13 sayılı kararnameyle Suriye ulusal kimliğinin vazgeçilmez bir unsuru olduğunu belirtmiş olmasının birlik ve istikrarın tesisi için olumlu etkisi olacaktır. SDG’nin ‘Kürtlerin temsilcisi’ olduğu yönündeki temelsiz iddiasını zayıflatan bir gelişme olmuştur. Bununla birlikte 10 Mart Mutabakatı’nın bir an önce tüm maddeleri ile uygulanması için adımlar ciddiyetle atılmaya devam edilmelidir. Suriye hükümeti tüm Suriye sathında egemen olmalı, her yere hizmet götürmeli. Suriye’nin demokratik temelde bir cumhuriyet olarak inşa edilmesi sağlanmalıdır.”

Suriye’de güvenlik güçlerine ait konvoy Tabka’ya girdi. Suriye İçişleri Bakanlığı “Kontrolün ele geçirildiği bölgelerde güvenlik tamamen tesis edildi” açıklaması yaptı.

BAŞKANLIK SİSTEMLİ İSTİKRAR

BAHÇELİ, “Suriye’nin barış, huzur, birlik ve bütünlüğü ile Suriyelilerin refah, temel hak ve özgürlükleri bağlamında hızla mesafe alınabilmesi için aşağıdaki yol haritasının izlenmesi yerinde olacaktır” dedi:

1-10 Mart 2025 Mutabakatı’nın tüm maddeleriyle hayata geçirilmesi, SDG ve türev yapıların tamamen feshedilerek Suriye devlet kurumlarına entegre edilmesi.

2-Federasyon, özerklik ve bölünme tartışmalarının gündemden çıkarılması, Suriye’nin toprak bütünlüğünün kalıcı olarak güvence altına alınması, merkezi devlet otoritesinin ülke genelinde süratle tesis edilmesi, Suriye hükümetinin Fırat’ın batısı ve doğusu ayrımı olmaksızın tüm ülke sathında egemenlik sağlaması, yapay coğrafi, etnik veya siyasi bölünmelerin önüne geçilerek üniter devlet yapısının korunması.

3-Yeni ve kapsayıcı bir Suriye anayasasının yapılması, bu kapsamda tüm etnik ve dini kesimleri kapsayan, kucaklayıcı, eşitlikçi, demokratik ve hukukun üstünlüğünü esas alan bir anayasal düzenin kurulması.

4-Kürtlerle SDG’nin net biçimde ayrıştırılması, SDG’nin ‘Kürtlerin temsilcisi’ olduğu iddiasının geçersiz kılınması.

5-Kürtçenin seçmeli ders olarak eğitim sistemine dahil edilmesi gibi tüm asli unsurların kültürel haklarının dikkate ve gündeme alınması.

6- ‘Suriye vatandaşlığı’ kavramının güçlendirilmesi, etnik ve dini aidiyetler yerine vatandaşlık bağının temel ortak payda haline getirilmesi, tek resmi dil ilkesinin korunması, toplumsal uzlaşma ve milli birliğin güçlendirilmesini mümkün kılacak adımlar atılması.

7-Başkanlık sistemi temelinde yönetimde istikrarın sağlanması, yürütme kapasitesi güçlü, istikrarlı bir hükümet yapısının oluşturulması, kuvvetler ayrılığı ilkesinin tesis edilmesi, demokratik, temsile dayalı siyasal sistem kurulması, serbest ve adil seçimler, çok partili hayat ve temsil adaletinin sağlanması, temel hakların güvence altına alınması, din ve vicdan özgürlüğü, hür teşebbüs, insan hakları ve özgürlüklerin korunması.

8-Ekonomik ve siyasi olarak güçlü, bütünleşmiş Suriye’nin bölgesel istikrarın temel aktörlerinden biri haline gelmesi.