Bahçeli’den ‘süreç’ vurgulu bayram mesajı

Haberin Devamı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında özetle şunları kaydetti: “28 Şubat 2026 tarihinden bu yana İran İslam Cumhuriyeti’nin tepesinden yeni nesil füzeler ve tahribat gücü çok yüksek bombalar yağdırılmaktadır. Körfez ülkelerini içine alacak yaygın ve yoğun bir savaşın düzenekleri maalesef hızla inşa edilmektedir. Komşu ülkelerdeki gelişmeler giderek çok daha kötüleşmektedir. İran İslam Cumhuriyeti’nin dini liderlerine, üst düzey siyaset ve devlet görevlilerine yönelik ardı arkası kesilmeyen nokta suikastlar, sivil ve masum halkı sistematik şekilde katleden saldırganlıklar artık şiddet ve vahşetin serbest dolaşıma sokulduğunun, savaş hukukunun ise devre dışı bırakıldığının bariz göstergesidir. Zaman gittikçe daralmakta, ateş hattı fiilen genişlemektedir.

Haberin Devamı

BARIŞÇIL LEZZET

‘Terörsüz Türkiye’ hedefi Türk milletinin yeni yüzyıldaki bayramı ve kışı olmayan barış mevsimidir. Bölgesel ve küresel dengeler altüst olurken, çatışmaların kara bulutlarından dolayı göz gözü görmezken Türkiye’nin doğru zamanda, doğru adımlarla, doğru siyaset ve stratejiyle iç cephesini muhkem hale getirmesi tarihi bir hamlenin bayram kıvamındaki barışçıl lezzetidir.

Vakit, Türkiye’nin tedbir ve temkinle hareket etme vaktidir. Vakit, barış ve huzur içinde bayramlaşma, tek yürek halinde ve hep birlikte Türkiye olma vaktidir. Temennim, savaş ve çatışmaların bir an evvel son bulmasıdır. Maneviyatın, muhabbetin ve hürmetin hem şûrası hem de şöleni olan bayramın açılan uçurumların kapatılmasında, sertleşen ilişkilerin yumuşatılmasında, dargın düşen gönüllerin kavuşmasında muazzez bir fırsat olması halisane dileğimdir.”

DAVUTOĞLU’NA KİTAP TEŞEKKÜRÜ

MHP Lideri Bahçeli, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu yazdığı ‘Gazze Soykırımı’ kitabını kendisine göndermesi nedeniyle telefonla arayıp teşekkür etti. Gelecek Partisi’nden yapılan yazılı açıklamada, “Sayın Bahçeli, geçtiğimiz günlerde kamuoyuna tanıttığımız, ABD-İsrail saldırıları sonucunda Minab’da bir okulda 165 kız öğrencinin hayatını kaybetmesine yol açan uluslararası hukuk ihlallerine ilişkin hazırlanan dilekçe çerçevesinde başlatılan imza kampanyasına destek vereceğini, derhal imza atacağını beyan etmiştir” bilgisi de paylaşıldı.