Bahçeli’den suçla mücadele açıklaması: Acilen hukuki düzenleme

“Eğer kolluğumuzun canı pahasına topladıkları caniler adliye koridorlarında bir vesileyle serbest bırakılacaksa, bunu; ‘masumiyet karinesi’, ‘delil yetersizliği’, ‘şahit eksikliği’, ‘kanunlardaki boşluk’, ‘adli kontrol şartı’ gibi gerekçelerle açıklamak doğal olarak mümkün olmayacaktır. Üstelik tekrar yakaladığımızı, bir kez daha salacak, bunu 10 kere, 15 kere, 25 kere tekrarlayacaksak, durum son derece kuşku uyandırıcı hal almaya başlayacaktır.

CAYDIRICI ADALET

Bu çerçevede kapsamlı bir hukuki düzenlemeyi acilen öneriyoruz: Önleyici kolluk ve caydırıcı adalet felsefesinin tam işler hale gelmesi, av silahları dahil, yasa dışı ve yasal silah tanımı, kullanımı, taşınması, teminiyle ilgili süreçlerin iyice netleştirilip sınırlandırılması, internet mecrasında suç ve suçluyu özendiren söz, eylem ve düşüncelerin tanım, tasnif ve tespitinin yapılması, çocukların suça sürüklenmesini önlemek maksadıyla yeni yasal tedbirlerin alınması, 15-18 yaş grubundaki çocuklar için öngörülen ceza indirimlerinin yeni baştan değerlendirilmesi, çocukları suça yönlendiren sokak çeteleriyle amansız mücadelenin biteviye sürdürülmesi, ‘cezasızlık algısının’ bütünüyle kaldırılması önerimizin ana başlıklarıdır. Çocuktan katil olmayacağı gibi, katil veya teröristin çocuk olarak tavzih ve tevili ise çetin bir yanlıştır. Suç işleyenlerin, bunu azmettirenlerin, ihmal ve kayıtsızlık gösterenlerin gözünün yaşına bakılmamalıdır.

Suç, suçlu, suçluluk ve cezalandırma karmaşasını kaos üretmek maksadıyla istismar eden ‘yeni bir paralel yapının’ milli bünyemize sızmış olup olmadığını derhal sorgulamak gerekmektedir. İstihbarat saldırısıyla birlikte çok boyutlu psikolojik harekât kapsamında olup olmadığımız değerlendirilmelidir.

10, 20, 30 suç kaydı olanların ortalarda at koşturamayacağı, her gün bir yere saldırıp, mahkemeden elini kolunu sallayarak gidemeyeceği, ayrılmak istedi diye karısını, ayağında elektronik kelepçe ile gelerek öldüremeyeceği, binlerce pompalı av tüfeğinin nasıl temin edildiğinin yeniden ele alınacağı bir hukuk düzeni mutlaka kurulmalıdır. Kadınlarımızın, kız çocuklarımızın cinayetlerinin yanında İstanbul’da Ahmet Minguzzi, Mersin’de Hira Aygar, Balıkesir’de Ata Emre Akman Ankara’da Hakan Çakır ve Fatih Acacı isimli evlatlarımızın söndürülen hayatlarına yenilerinin eklenmemesi için seferberlik ruhuyla harekete geçmek hepimizin boynunun borcudur.”

‘HER TÜRLÜ PROVOKASYONA AÇIK GÜNLER’

Bahçeli açıklamasında “Önümüzdeki günler her türlü provokasyona açık ve yatkındır” uyarısı da yaptı:

“Sivil itaatsizlik çağrısı yapan, yabancı medya organlarına utanmadan Türkiye aleyhine hayatı durdurma beyanatı veren, kaybettiği siyasi itibar ve ahlakı sokakların karanlığında arayan kriz ve kaos meraklıları bu provokasyon ikliminin arayış ve arzusundadır. İçinden geçilen şu günlerde her düzeyde uyanık olmak, tedbir ve temkin içinde hareket edip dahili ve harici husumet salvolarına siyasi, hukuki ve milli direniş göstermek kaçınılmaz zorunluluktur. Bilhassa (sosyal medya başta olmak üzere) Türkiye düşmanlarının farklı mecralara sızarak içimizden devşirdiği ya da devşirmek için el attığı suçlularla mücadele kıran kırana sürdürülmelidir.”