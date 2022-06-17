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Bahçeli’den sınavı kaldırma sözü

#Devlet Bahçeli#MHP#YKS
Bahçeli’den sınavı kaldırma sözü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrencilere başarı diledi.

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Twitter’dan paylaşım yapan Bahçeli, şunları kaydetti: “YKS’ye girecek her gencimize, her evladımıza öncelikle üstün başarılar diliyorum. Hedefledikleri üniversiteye girmelerini niyaz ediyorum. Unutmasınlar ki, ‘YKS’ demek her şey demek değildir. Sınavlar geçer, kaldı ki her şey geçiyor, hayat hızla ileriye doğru akıyor. Yakın bir gelecekte, üniversite sınavının kaldırılacağına inanıyor, bu husustaki söz ve vaatlerimizin gerçekleşeceğini bu vesileyle açıklıyor, herkesin emin olmasını ümit ve temenni ediyorum. Türk gençliğine güveniyorum. Strese girmeden, bunalıma düşmeden, YKS’yi bir hayat memat konusu haline getirmeden sabır ve sağduyuyla başarıya ulaşacaklarına, emeklerinin karşılığını alacaklarına yürekten inanıyorum.”

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#Devlet Bahçeli#MHP#YKS

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